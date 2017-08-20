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20 августа 2017, 11:19 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Гризманн может пропустить от 2 до 4 матчей за оскорбление судьи

ТАСС, 20 августа. Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, удаленный во время матча чемпионата Испании с «Жироной» (2:2), может получить дисквалификацию от двух до четырех игр за оскорбление арбитра встречи. Об этом сообщает издание AS, ссылаясь на регламент турнира.

Гризманн может пропустить от 2 до 4 матчей за оскорбление судьи - Фото Увеличить
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Французский форвард был удален на 66-й минуте. Арбитр матча внес запись в протокол игры, сообщив об оскорблениях в свой адрес со стороны Гризманна.

«Антуан Гризманн был удален по причине того, что после вынесенного предупреждения за симуляцию он произнес оскорбительную фразу в мой адрес. После игры футболист пришел в судейскую для извинений, рассчитывая на смягчение наказания, предусмотренного 10-й статьей дисциплинарного кодекса», — приводит издание AS выдержку из протокола.

Согласно кодексу, если игрок проявляет неуважение к арбитру, он может быть дисквалифицирован на два или три матча. В случае явных оскорблений футболист может быть отстранен от участия в четырех играх.

Антуан Гризманн претендует на звание лучшего игрока по версии Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам сезона-2016/17. Он попал в число 24 кандидатов, список которых был опубликован ФИФА 17 августа.

В следующем туре «Атлетико» 26 августа на выезде сыграет с «Лас-Пальмасом».

19.08.2017 21:15 основной раунд: 1-й тур Montilivi
Жирона 2:2 Атлетико
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Пабло Мачин Диего Симеоне
Голы
22′ Кристиан Стуани (А. Гранель) 7
25′ Кристиан Стуани 7
11 Анхель Корреа (Л. Эрнандез) 78′
24 Хосе Хименес (Коке) 85′
Составы
Горка Ираисос 1
Бернардо Эспиноса 3
Педро Алькала 5
Марк Муньеса 20
Пабло Маффео 25
Алекс Гранель 6
90+4′ Пере Понс 8
Гарсиа Фрейре Борха 24
45+1′ Кристиан Стуани 7
71′ Франсиско Адай 11
Карлес Планас 21
84′ Кристиан Порту 9
Оларенваджу Кайоде  
13 Ян Облак
15 Стефан Савич
19 Лукас Эрнандез 61′
24 Хосе Хименес
6 Коке
8 Ньигес Сауль 50′
7 Антуан Гризманн 67′ 67′
10 Янник Феррейра-Карраско 28′
20 Хуанфран 58′
11 Анхель Корреа
14 Габриэль Фернандес Габи 69′
22 Николас Гайтан
9 Хосе Санс Фернандо Торрес 73′
17 Лусиано Вьетто
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 3
6 Угловые 0
15 Фолы 15
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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