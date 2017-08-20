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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30736131/
20 августа 2017, 1:58 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Севилья» сыграла вничью с «Эспаньолом» в чемпионате Испании по футболу

«Севилья» разошлась миром с «Эспаньолом» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, прошедшая в Севилье в субботу, завершилась со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед на 26-й минуте благодаря точному удару Клемана Лангле, гости забили ответный гол на 35-й, отличился Лео Баптистао.

«Севилья» заканчивала игру вдесятером после удаления Эвера Банеги на 84-й минуте.

19.08.2017 23:15 основной раунд: 1-й тур Ramon Sanchez Pizjuan
Севилья 1:1 Эспаньол
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Эдуардо Бериссо Санчес Флорес Кике
Голы
26′ Клеман Лангле 5
  Каррилью Леу Баптистан 35′
Составы
Себастьян Коршья 2
Симон Кьер 4
Клеман Лангле 5
Гонсалес Хесус Навас 16
Пабло Сарабия 17
Паулу Энрике Гансу 19
Луис Муриэль 20
90′ Нолито 24
5′ Давид Сория 13
Серхио Рико 1
73′ Стивен Н`Зонзи 15
Гвидо Писарро 14
54′ Борха Лассо 28
84′ 84′ Эвер Банега 10
1 Пау Лопес
3 Аарон Кариколь 76′
5 Эдиналду Гомес Налду
15 Сильва Давид Лопес 90+1′
16 Родригес Хави Лопес
18 Хави Фуэго
20 Папакули Диоп 16′
7 Херард Морено
11 Каррилью Леу Баптистан 55′
10 Хосе Мануэль Хурадо 74′
17 Эрнан Перес
19 Пабло Пьятти 60′
23 Эстебан Гранеро
Статистика
2 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 6
7 Угловые 3
14 Фолы 12
6 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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