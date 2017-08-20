«Севилья» сыграла вничью с «Эспаньолом» в чемпионате Испании по футболу
«Севилья» разошлась миром с «Эспаньолом» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Севилье в субботу, завершилась со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед на 26-й минуте благодаря точному удару Клемана Лангле, гости забили ответный гол на 35-й, отличился Лео Баптистао.
«Севилья» заканчивала игру вдесятером после удаления Эвера Банеги на 84-й минуте.
|19.08.2017 23:15
|основной раунд: 1-й тур
|Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
|Эдуардо Бериссо
|Санчес Флорес Кике
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|6
|7
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|12
|6
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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