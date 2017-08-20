Игроки «Бенфики» и «Спортинга» одержали победы со счетом 5:0 в чемпионате Португалии

«Бенфика» в Лиссабоне забила пять безответных мячей в ворота «Белененсиша», хет-трик оформил Жонас (2-я, 90-я и 93-я минуты), по разу отличились Эдуардо Сальвио (28-я) и Харис Сеферович (33-я).

«Спортинг» разгромил «Виторию» в гостях, дублями отметились Бруну Фернандеш (3-я и 60-я) и Бас Дост (21-я и 23-я), на 85-й гол забил Адриен Силва.