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20 августа 2017, 1:57 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Игроки «Бенфики» и «Спортинга» одержали победы со счетом 5:0 в чемпионате Португалии

«Бенфика» и «Спортинг» одержали крупные победы с одинаковым счетом 5:0 над «Белененсишем» и «Виторией» (Гимарайнш) соответственно в матчах третьего тура чемпионата Португалии по футболу.

«Бенфика» в Лиссабоне забила пять безответных мячей в ворота «Белененсиша», хет-трик оформил Жонас (2-я, 90-я и 93-я минуты), по разу отличились Эдуардо Сальвио (28-я) и Харис Сеферович (33-я).

«Спортинг» разгромил «Виторию» в гостях, дублями отметились Бруну Фернандеш (3-я и 60-я) и Бас Дост (21-я и 23-я), на 85-й гол забил Адриен Силва.

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