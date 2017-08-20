Игроки «Бенфики» и «Спортинга» одержали победы со счетом 5:0 в чемпионате Португалии
«Бенфика» и «Спортинг» одержали крупные победы с одинаковым счетом 5:0 над «Белененсишем» и «Виторией» (Гимарайнш) соответственно в матчах третьего тура чемпионата Португалии по футболу.
«Бенфика» в Лиссабоне забила пять безответных мячей в ворота «Белененсиша»,
«Спортинг» разгромил «Виторию» в гостях, дублями отметились Бруну Фернандеш (3-я и 60-я) и Бас Дост (21-я и 23-я), на 85-й гол забил Адриен Силва.
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