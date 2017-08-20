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20 августа 2017, 1:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Цорк: Если требования «Боруссии» по Дембеле будут удовлетворены, мы отпустим его

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал информацию о возможном переходе форварда Усмана Дембеле в «Барселону».

Спортивный директор дортмундской <span class=error>Боруссии</span> <span class=error>Михаэль</span> <span class=error>Цорк</span> прокомментировал информацию о возможном переходе форварда <span class=error>Усмана</span> <span class=error>Дембеле</span> в Барселону. Увеличить
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«У нас чёткая позиция по поводу Дембеле. Если наши требования по игроку будут удовлетворены, мы отпустим его. Если же предложение по Дембеле не будет соответствовать нашим требованиям, он останется в “Боруссии”. Мы не будем тянуть с этим решением до последнего дня трансферного окна», — цитирует Цорка Sport.

Ранее «Боруссия» объявила, что отклонила предложение «Барселоны» по Дембеле. Сам Усман согласовал условия личного контракта с каталонцами и не вышел на тренировку «Боруссии», надеясь таким образом ускорить переговоры между клубами, вследствие чего дортмундцы отстранили форварда от занятий с командой.

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