Цорк: Если требования «Боруссии» по Дембеле будут удовлетворены, мы отпустим его

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«У нас чёткая позиция по поводу Дембеле. Если наши требования по игроку будут удовлетворены, мы отпустим его. Если же предложение по Дембеле не будет соответствовать нашим требованиям, он останется в “Боруссии”. Мы не будем тянуть с этим решением до последнего дня трансферного окна», — цитирует Цорка Sport.

Ранее «Боруссия» объявила, что отклонила предложение «Барселоны» по Дембеле. Сам Усман согласовал условия личного контракта с каталонцами и не вышел на тренировку «Боруссии», надеясь таким образом ускорить переговоры между клубами, вследствие чего дортмундцы отстранили форварда от занятий с командой.