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20 августа 2017, 1:50 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Наполи» победил «Верону» в матче первого тура чемпионата Италии

ТАСС, 19 августа. «Наполи» одержал победу над «Вероной» со счетом 3:1 в гостевом матче первого тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 3:1. Увеличить
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В составе «Вероны» отличился Джампаоло Паццини (83-я минута), реализовавший пенальти. У «Наполи» забитыми мячами отметились Аркадиуш Милик (39) и Фаузи Гулям (62). На 32-й минуте защитник «Вероны» Самуэль Супрейн забил автогол.

Защитник «Наполи» Эльсеид Хисай был удален за вторую желтую карточку на 82-й минуте.

В другом субботнем матче действующий чемпион Италии «Ювентус» победил «Кальяри» со счетом 3:0.

В следующем туре «Наполи» дома сыграет с «Аталантой», «Верона» в гостях сыграет с «Кротоне». Оба матча пройдут 27 августа.

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