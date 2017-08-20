«Наполи» победил «Верону» в матче первого тура чемпионата Италии

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В составе «Вероны» отличился Джампаоло Паццини (83-я минута), реализовавший пенальти. У «Наполи» забитыми мячами отметились Аркадиуш Милик (39) и Фаузи Гулям (62). На 32-й минуте защитник «Вероны» Самуэль Супрейн забил автогол.

Защитник «Наполи» Эльсеид Хисай был удален за вторую желтую карточку на 82-й минуте.

В другом субботнем матче действующий чемпион Италии «Ювентус» победил «Кальяри» со счетом 3:0.

В следующем туре «Наполи» дома сыграет с «Аталантой», «Верона» в гостях сыграет с «Кротоне». Оба матча пройдут 27 августа.