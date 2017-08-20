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20 августа 2017, 1:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Клуб Дьякова добился первой победы в Турции, «Галатасарай» возглавил чемпионат

«Галатасарай» выиграл у «Османлыспора» в матче второго тура чемпионата Турции и возглавил таблицу.

Встреча проходила в Анкаре на стадионе «Османлы — Еникент АСАШ» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

У «Галатасарая» отличились Майкон, Бафетимби Гомис и Толга Джигерджи, у «Османлыспора» — Сердар Гюрлер.

В другом матче второго тура чемпионата Турции «Сивасспор» на своем поле выиграл у клуба «Йени Малатьяспор» со счетом 2:0, одержав первую победу в турнире. Российский защитник Виталий Дьяков отыграл за хозяев весь матч.

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