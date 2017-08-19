«Атлетико» в меньшинстве отыгрался с 0:2 в матче чемпионата Испании с «Жироной»
ТАСС, 19 августа. Новичок высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу «Жирона» сыграл вничью с «Атлетико» со счетом 2:2 в домашнем матче первого тура первенства.
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В составе хозяев два мяча забил Кристиан Стуани (22-я и 25-я минуты). У гостей отличились Анхель Корреа (78) и Хосе Мария Хименес (85). На 67-й минуте с поля был удален французский форвард «Атлетико» Антуан Гризманн.
В другом субботнем матче первого тура «Сельта» на своем поле проиграла «Реалу Сосьедаду» со счетом 2:3.
В следующем туре «Атлетико» 26 августа на выезде сыграет с «Лас-Пальмасом», «Жирона» в тот же день примет «Малагу».
Главные тренеры
|Пабло Мачин
|Диего Симеоне
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|0
|15
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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