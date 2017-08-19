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19 августа 2017, 23:27 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Атлетико» в меньшинстве отыгрался с 0:2 в матче чемпионата Испании с «Жироной»

ТАСС, 19 августа. Новичок высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу «Жирона» сыграл вничью с «Атлетико» со счетом 2:2 в домашнем матче первого тура первенства.

Красную карточку в составе <span class=error>Атлетико</span> получил французский форвард Антуан Гризманн. Увеличить
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В составе хозяев два мяча забил Кристиан Стуани (22-я и 25-я минуты). У гостей отличились Анхель Корреа (78) и Хосе Мария Хименес (85). На 67-й минуте с поля был удален французский форвард «Атлетико» Антуан Гризманн.

В другом субботнем матче первого тура «Сельта» на своем поле проиграла «Реалу Сосьедаду» со счетом 2:3.

В следующем туре «Атлетико» 26 августа на выезде сыграет с «Лас-Пальмасом», «Жирона» в тот же день примет «Малагу».

19.08.2017 21:15 основной раунд: 1-й тур Montilivi
Жирона 2:2 Атлетико
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Пабло Мачин Диего Симеоне
Голы
22′ Кристиан Стуани (А. Гранель) 7
25′ Кристиан Стуани 7
11 Анхель Корреа (Л. Эрнандез) 78′
24 Хосе Хименес (Коке) 85′
Составы
Горка Ираисос 1
Бернардо Эспиноса 3
Педро Алькала 5
Марк Муньеса 20
Пабло Маффео 25
Алекс Гранель 6
90+4′ Пере Понс 8
Гарсиа Фрейре Борха 24
45+1′ Кристиан Стуани 7
71′ Франсиско Адай 11
Карлес Планас 21
84′ Кристиан Порту 9
Оларенваджу Кайоде  
13 Ян Облак
15 Стефан Савич
19 Лукас Эрнандез 61′
24 Хосе Хименес
6 Коке
8 Ньигес Сауль 50′
7 Антуан Гризманн 67′ 67′
10 Янник Феррейра-Карраско 28′
20 Хуанфран 58′
11 Анхель Корреа
14 Габриэль Фернандес Габи 69′
22 Николас Гайтан
9 Хосе Санс Фернандо Торрес 73′
17 Лусиано Вьетто
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 3
6 Угловые 0
15 Фолы 15
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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