«Атлетико» в меньшинстве отыгрался с 0:2 в матче чемпионата Испании с «Жироной»

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В составе хозяев два мяча забил Кристиан Стуани (22-я и 25-я минуты). У гостей отличились Анхель Корреа (78) и Хосе Мария Хименес (85). На 67-й минуте с поля был удален французский форвард «Атлетико» Антуан Гризманн.

В другом субботнем матче первого тура «Сельта» на своем поле проиграла «Реалу Сосьедаду» со счетом 2:3.

В следующем туре «Атлетико» 26 августа на выезде сыграет с «Лас-Пальмасом», «Жирона» в тот же день примет «Малагу».