«Ницца» одержала первую победу в чемпионате Франции в дебютном матче Снейдера
«Ницца» одержала первую победу в новом сезоне чемпионате Франции, одолев «Генгам» в матче третьего тура.
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Встреча прошла в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 2:0.
Голами в составе команды Люсьена Фавра отличились Алассан Плеа и Реми Вальтер. Также стоит отметить, что дебютную игру в Лиге 1 провёл полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер, отыгравший в составе «Ниццы» 85 минут.
В других матчах третьего тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» разгромил «Амьен» (3:0), «Труа» проиграл «Нанту» (0:1), «Монпелье» сыграл вничью со «Страсбургом» (1:1), а «Ренн» упустил победу над «Дижоном» (2:2).
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