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19 августа 2017, 23:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ницца» одержала первую победу в чемпионате Франции в дебютном матче Снейдера

«Ницца» одержала первую победу в новом сезоне чемпионате Франции, одолев «Генгам» в матче третьего тура.

Ницца одержала первую победу в новом сезоне чемпионате Франции одолев <span class=error>Генгам</span> в матче третьего тура. Увеличить
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Встреча прошла в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 2:0.

Голами в составе команды Люсьена Фавра отличились Алассан Плеа и Реми Вальтер. Также стоит отметить, что дебютную игру в Лиге 1 провёл полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер, отыгравший в составе «Ниццы» 85 минут.

В других матчах третьего тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» разгромил «Амьен» (3:0), «Труа» проиграл «Нанту» (0:1), «Монпелье» сыграл вничью со «Страсбургом» (1:1), а «Ренн» упустил победу над «Дижоном» (2:2).

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