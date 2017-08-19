«Янг Бойз» перед ответным матчем с ЦСКА сыграл вничью с «Цюрихом»

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Встреча проходила в Цюрихе на стадионе «Летцигрунд» и завершилась со счетом 0:0.

На сегодня «Цюрих», набрав 11 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. «Янг Бойз», в чьём активе 10 баллов, — на второй строчке.