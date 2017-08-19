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19 августа 2017, 23:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Янг Бойз» перед ответным матчем с ЦСКА сыграл вничью с «Цюрихом»

Соперник ЦСКА по раунду плей-офф квалификации Лиги чемпионов — «Янг Бойз» — сыграл вничью с «Цюрихом» в матче пятого тура чемпионата Швейцарии.

Соперник ЦСКА по раунду <nobr>плей-офф</nobr> квалификации Лиги чемпионов — <span class=error>Янг</span> <span class=error>Бойз</span> — сыграл вничью с Цюрихом в матче пятого тура чемпионата Швейцарии. Увеличить
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Встреча проходила в Цюрихе на стадионе «Летцигрунд» и завершилась со счетом 0:0.

На сегодня «Цюрих», набрав 11 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. «Янг Бойз», в чьём активе 10 баллов, — на второй строчке.

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между ЦСКА и «Янг Бойз» будет сыгран 23 августа. Дома швейцарцы уступили — 0:1.

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