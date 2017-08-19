«Челси» и «Атлетико» договорились о переходе нападающего Диего Косты за €45 млн

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«Атлетико» заплатит «синим» за трансфер гарантированные 45 миллионов евро, также возможен бонус в 10 миллионов.

В понедельник Коста, отказавшийся возвращаться в «Челси» после отпуска в Бразилии, заявил, что не собирается играть за лондонцев, так как он был переведен в молодежную команду и главный тренер Антонио Конте на него не рассчитывает. 28-летний футболист добавил, что хочет продолжить карьеру в мадридском «Атлетико», за который уже выступал до переезда в Лондон, а не в том клубе, который заплатит больше за трансфер.

За то, что Коста вовремя не вернулся в «Челси» к предсезонной подготовке, клуб оштрафовал его на двухнедельную зарплату (300 тысяч фунтов стерлингов). По информации Аs, «Атлетико» не будет переводить сумму трансфера до тех пор, пока «Челси» и Коста не уладят конфликт.

В случае перехода выступать за «Атлетико» Коста сможет только с января 2018 года, так как в отношении мадридцев действует наложенный ФИФА запрет на осуществление трансферов.

Коста перешел в «Челси» в 2014 году. В общей сложности в составе лондонцев он провел 120 игр и забил 58 мячей, стал двукратным чемпионом Англии и обладателем Кубка английской лиги. Его контракт с «Челси» истекает в конце июня 2019 года.