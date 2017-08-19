Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30735524/
19 августа 2017, 23:08 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Челси» и «Атлетико» договорились о переходе нападающего Диего Косты за €45 млн

Лондонский футбольный клуб «Челси» договорился с «Атлетико» о сумме за переход в мадридский клуб нападающего Диего Косты, сообщает As со ссылкой на радио Ondе Cero.

Лондонский футбольный клуб <span class=error>Челси</span> договорился с <span class=error>Атлетико</span> о сумме за переход в мадридский клуб нападающего Диего <span class=error>Косты</span> сообщает As со ссылкой на радио <span class=error>Ondе</span> <span class=error>Cero</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Атлетико» заплатит «синим» за трансфер гарантированные 45 миллионов евро, также возможен бонус в 10 миллионов.

В понедельник Коста, отказавшийся возвращаться в «Челси» после отпуска в Бразилии, заявил, что не собирается играть за лондонцев, так как он был переведен в молодежную команду и главный тренер Антонио Конте на него не рассчитывает. 28-летний футболист добавил, что хочет продолжить карьеру в мадридском «Атлетико», за который уже выступал до переезда в Лондон, а не в том клубе, который заплатит больше за трансфер.

За то, что Коста вовремя не вернулся в «Челси» к предсезонной подготовке, клуб оштрафовал его на двухнедельную зарплату (300 тысяч фунтов стерлингов). По информации Аs, «Атлетико» не будет переводить сумму трансфера до тех пор, пока «Челси» и Коста не уладят конфликт.

В случае перехода выступать за «Атлетико» Коста сможет только с января 2018 года, так как в отношении мадридцев действует наложенный ФИФА запрет на осуществление трансферов.

Коста перешел в «Челси» в 2014 году. В общей сложности в составе лондонцев он провел 120 игр и забил 58 мячей, стал двукратным чемпионом Англии и обладателем Кубка английской лиги. Его контракт с «Челси» истекает в конце июня 2019 года.

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Атлетико
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
15 августа

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Мутко прокомментировал желание российского пловца выступать за США

Принцесса изумрудных газонов: сибирская красавица, защищающая цвета «Енисея»