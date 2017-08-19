«Арсенал» проиграл «Сток Сити» во втором туре чемпионата Англии
ТАСС, 19 августа. Лондонский «Арсенал» проиграл «Сток Сити» со счетом 0:1 в гостевом матче второго тура чемпионата Англии по футболу.
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Единственный гол в матче забил испанский нападающей Хесе Родригес на 47-й минуте.
«Арсенал» занимает 11-е место с тремя набранными очками, «Сток Сити» имеет также три очка и идет 13-м. В следующем туре «Арсенал» сыграет в гостях с «Ливерпулем», «Сток Сити» проведет гостевой матч против «Вест Бромвича». Обе встречи пройдут 27 августа.
Остальные результаты игрового дня:
«Бернли» — «Вест Бромвич» 0:1;.
«Борнмут» — «Уотфорд» 0:2;.
«Лестер» — «Брайтон» 2:0;.
«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 1:0;.
«Саутгемптон» — «Вест Хэм» 3:2.
|19.08.2017 19:30
|основной раунд: 2-й тур
|Bet365 Stadium
|Стоук Сити
|1:0
|Арсенал
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Марк Хьюз
|Арсен Венгер
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|18
|4
|Удары в створ
|6
|2
|Угловые
|9
|6
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Андре Марринер (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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