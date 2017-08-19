«Арсенал» проиграл «Сток Сити» во втором туре чемпионата Англии

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Единственный гол в матче забил испанский нападающей Хесе Родригес на 47-й минуте.

«Арсенал» занимает 11-е место с тремя набранными очками, «Сток Сити» имеет также три очка и идет 13-м. В следующем туре «Арсенал» сыграет в гостях с «Ливерпулем», «Сток Сити» проведет гостевой матч против «Вест Бромвича». Обе встречи пройдут 27 августа.

Остальные результаты игрового дня:

«Бернли» — «Вест Бромвич» 0:1;.

«Борнмут» — «Уотфорд» 0:2;.

«Лестер» — «Брайтон» 2:0;.

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 1:0;.

«Саутгемптон» — «Вест Хэм» 3:2.