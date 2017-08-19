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19 августа 2017, 23:04 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Арсенал» проиграл «Сток Сити» во втором туре чемпионата Англии

ТАСС, 19 августа. Лондонский «Арсенал» проиграл «Сток Сити» со счетом 0:1 в гостевом матче второго тура чемпионата Англии по футболу.

Единственный гол забил испанский нападающей <span class=error>Хесе</span> Родригес на 47-й минуте. Увеличить
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Единственный гол в матче забил испанский нападающей Хесе Родригес на 47-й минуте.

«Арсенал» занимает 11-е место с тремя набранными очками, «Сток Сити» имеет также три очка и идет 13-м. В следующем туре «Арсенал» сыграет в гостях с «Ливерпулем», «Сток Сити» проведет гостевой матч против «Вест Бромвича». Обе встречи пройдут 27 августа.

Остальные результаты игрового дня:

«Бернли» — «Вест Бромвич» 0:1;.

«Борнмут» — «Уотфорд» 0:2;.

«Лестер» — «Брайтон» 2:0;.

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 1:0;.

«Саутгемптон» — «Вест Хэм» 3:2.

19.08.2017 19:30 основной раунд: 2-й тур Bet365 Stadium
Стоук Сити 1:0 Арсенал
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Марк Хьюз Арсен Венгер
Голы
47′ Родригес Руис Хесе (С. Бераино)  
Составы
Джек Батленд 1
Курт Зума 6
Райан Шоукросс 17
Джефф Кэмерон 20
Джо Аллен 4
Даррен Флетчер 24
Эрик-Максим Шупо-Мотинг 10
Маме Бирам Диуф 18
89′ Эрик Питерс 3
Бруну Мартинс Инди  
71′ Родригес Руис Хесе  
Рамадан Собхи 32
25′ Джердан Шачири 22
Саидо Бераино 9
33 Петр Чех
18 Начо Монреаль
20 Шкодран Мустафи
24 Эктор Бельерин
8 Аарон Рэмси
11 Месут Езил
15 Алекс Окслейд-Чемберлен
23 Дэнни Уэлбек
31 Сеад Колашинац 66′
12 Оливье Жиру
29 Гранит Джака 79′
17 Алекс Ивоби
9 Александр Ляказетт 78′
14 Тео Уолкотт
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 18
4 Удары в створ 6
2 Угловые 9
6 Фолы 11
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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