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19 августа 2017, 23:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Коноплянки помог «Шальке» выиграть у «РБ Лейпциг»

«Шальке» выиграл у «РБ Лейпциг» в матче первого тура немецкой Бундеслиги.

<span class=error>Шальке</span> выиграл у РБ Лейпциг в матче первого тура немецкой <span class=error>Бундеслиги</span>. Увеличить
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Встреча проходила в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На исходе первого тайма Набиль Бенталеб вывел «Шальке» вперёд, реализовав пенальти. На 73-й минуте украинец Евгений Коноплянка удвоил преимущество хозяев.

Во втором туре немецкой Бундеслиги «Шальке» на выезде сыграет с «Ганновером» (27 августа), а «РБ Лейпциг» в тот же день встретится с «Фрайбургом» в родных стенах.

19.08.2017 19:30 основной раунд: 1-й тур Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
Шальке-04 2:0 РБ Лейпциг
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Доменико Тедеско Ральф Хазенхюттль
Голы
43′ Набиль Бенталеб 10
73′ Евгений Коноплянка (А. Арит) 11
Составы
Ральф Ферманн 1
Матия Настасич 5
Тило Керер 20
Бастиан Очипка 24
Роналду Апаресиду Родригес Налду 29
Леон Горецка 8
90+5′ Набиль Бенталеб 10
Даниэль Калиджури 18
89′ Евгений Коноплянка 11
Макс Майер 7
79′ Амин Арит 25
86′ Уэстон Маккенни 2
63′ Франко Ди Санто 9
Фабиан Резе 16
32 Петер Гулачи
4 Вилли Орбан
5 Дайот Упамекано
16 Лукас Клостерманн
7 Марсель Забитцер
8 Наби Кейта 47′
13 Штефан Ильзанкер
11 Тимо Вернер
23 Марсель Хальстенберг 45′ 34′
10 Эмиль Форсберг
27 Конрад Лаймер 76′
17 Арминду Брума
9 Юссуф Поульсен 76′
29 Жан-Кевин Огюстен
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 3
4 Угловые 5
22 Фолы 18
4 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Феликс Цвайер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Шальке-04
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