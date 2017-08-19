Гол Коноплянки помог «Шальке» выиграть у «РБ Лейпциг»

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Встреча проходила в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На исходе первого тайма Набиль Бенталеб вывел «Шальке» вперёд, реализовав пенальти. На 73-й минуте украинец Евгений Коноплянка удвоил преимущество хозяев.

Во втором туре немецкой Бундеслиги «Шальке» на выезде сыграет с «Ганновером» (27 августа), а «РБ Лейпциг» в тот же день встретится с «Фрайбургом» в родных стенах.