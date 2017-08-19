Гол Коноплянки помог «Шальке» выиграть у «РБ Лейпциг»
«Шальке» выиграл у «РБ Лейпциг» в матче первого тура немецкой Бундеслиги.
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Встреча проходила в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На исходе первого тайма Набиль Бенталеб вывел «Шальке» вперёд, реализовав пенальти. На 73-й минуте украинец Евгений Коноплянка удвоил преимущество хозяев.
Во втором туре немецкой Бундеслиги «Шальке» на выезде сыграет с «Ганновером» (27 августа), а «РБ Лейпциг» в тот же день встретится с «Фрайбургом» в родных стенах.
|19.08.2017 19:30
|основной раунд: 1-й тур
|Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
|Шальке-04
|2:0
|РБ Лейпциг
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
|Ральф Хазенхюттль
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|5
|22
|Фолы
|18
|4
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Феликс Цвайер (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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