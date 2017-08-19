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19 августа 2017, 22:57 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Сельта» уступила «Реал Сосьедаду»

Матч первого тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Реал Сосьедадом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча — 3:2 в пользу «Реал Сосьедада».

Матч первого тура чемпионата Испании между <span class=error>Сельтой</span> и Реал Сосьедадом завершился победой гостей. Итоговый счет матча — 3:2 в пользу Реал Сосьедада. Увеличить
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В составе хозяев дубль сделал Максимилиано Гомес. У басков голы в активе Микела Ойарсабаля, Хуанми и Виллиана Жозе, который забил с пенальти.

В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет с «Вильярреалом», а «Сельта» — с «Бетисом».

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