«Сельта» уступила «Реал Сосьедаду»
Матч первого тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Реал Сосьедадом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча — 3:2 в пользу «Реал Сосьедада».
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В составе хозяев дубль сделал Максимилиано Гомес. У басков голы в активе Микела Ойарсабаля, Хуанми и Виллиана Жозе, который забил с пенальти.
В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет с «Вильярреалом», а «Сельта» — с «Бетисом».
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