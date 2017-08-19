Не нужно забывать о том, что футбольные клуба Алматы и Караганды были образованы в Казахстане раньше всех остальных, и на протяжении уже почти 60 лет, с 1958 года, ведут между собой соперничество в чемпионатах страны. Правда, изначально страной этой был Советский Союз, да и встречались друг с другом «Кайрат» и «Шахтер» в первенствах СССР не каждый год, так как зачастую соревновались в разных дивизионах. Зато уж если их пути сходились — искры летели во все стороны.



Традиционно принципиальны противостояния кайратовцев и горняков и уже в чемпионатах суверенного Казахстана. В матчах, где встречаются эти соперники, скучно бывает редко. И пусть в последние годы карагандинцы все больше борются за выживание, в то время как «Кайрат» на протяжении ряда лет ставит перед собой в национальных турнирах самые высокие задачи, однако на рандеву конкретно с алматинцами «Шахтер», конечно же, должен выйти отмобилизованным до предела.



По ходу сезона и хозяева, и гости претерпели смену главных тренеров своих команд. И если позитивные последствия прибытия Саулюса Ширмялиса в Караганду уже сейчас просматриваются невооруженным взглядом, то Карлосу Алосу Ферреру еще необходимо доказывать, что ему по плечу руководство таким игровым коллективом, как сегодняшний «Кайрат». И делать это испанцу приходится не то, что ежедневно, а ежечасно. И ежеминутно.



Поединок с «Шахтером» — очередной отличный экзамен на профпригодность на таком уровне для специалиста с Пиренейского полуострова. Но точно так же это очень серьезное испытание для игроков алматинской дружины. Каждый из них должен сейчас доказывать свое право на место в основном составе не только испанскому коучу, стоящему у бровки, но и тысячам поклонников команды, расположившихся на трибунах. Поединки со «Скендербеу» стали переломным моментом для футболистов клуба из южной столицы. Теперь каждому из них все нужно доказывать заново и делать это как можно убедительнее. Причем — в каждом новом матче. В том числе и таком достаточно не рядовом, как грядущее противостояние с «Шахтером».



Итак…



20 августа. Алматы, стадион «Центральный». 20:00. «Кайрат» — «Шахтер». Принципиально поддержи своих!