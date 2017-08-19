«Лион» в меньшинстве упустил победу над «Бордо»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча прошла в Улинсе на стадионе «Клеман Турпен» и завершилась со счётом 3:3.

На 10-й минуте Набиль Фекир вывел хозяев вперёд, а в середине первого тайма Кенни Тете удвоил счёт. На 36-й минуте «Лион» остался вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Серхи Дардер, и уже спустя пять минут Малком отыграл один мяч. На 74-й минуте Бертран Траоре забил третий гол «Лиона». За две минуты до конца основного времени Лукас Лерагер снова сократил отставание в счёте, а на 91-й минуте Малком сравнял счёт.