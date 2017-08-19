Силла и воля. Как Слуцкий проиграл в концовке
«Халл» уступил во втором матче подряд — в добавленное время матча с КПР «тигры» пропустили необязательный гол от гвинейца Силлы.
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ПЕРВЕНСТВО АНГЛИИ. 4-й тур
КПР — ХАЛЛ — 2:1
Голы: Боуэн, 35 (0:1). Смит, 74 (1:1). Силла, 90+1 (2:1).
КПР (Лондон): Смитис, Перч, Онуоха, Баптист (Вжолек, 63), Бидуэлл,
«Халл» (Кингстон-апон-Халл): Макгрегор, Аина, Доусон, Хектор, Кларк, Боуэн, Мейлер, Стюарт (Дьоманде, 10), Ларссон, Грощицки, Кэмпбелл (Мазух, 46).
Предупреждения: Мейлер, 56. Ларссон, 60. Перч, 82. Макгрегор, 87. Силла, 90+2. Смит, 90+7.
Судья: Линингтон.
19 августа. Лондон. Стадион «Лофтус Роуд». 12 609 зрителей.
Год назад тогда еще защитник «Халла» Кертис Дэйвис опубликовал в своем Твиттере фото, которое быстро стало популярным
Прошел год, но эта шутка все так же актуальна. Самая фотография уже устарела — и Дэйвис, и позирующие вместе с ним
Из тех, кто на фото, в команде остались только трое: Дьоманде, Мейлер и Клукас. Судьба последнего на неделе спряталась за ширму трансферных слухов. По информации местных СМИ, на рыжеволосого таланта претендуют два клуба
Еще один бич «тигров» — проблемы со здоровьем. На больничном и так находятся сразу пять футболистов, в том числе вылетевший на полгода бомбардир Эрнандес. А в начале встречи с КПР повреждение получил новичок Стюарт.
Изначально «Халл» действовал по схеме 4−2−3−1.
Зато у других футболистов «Халла» все с «физикой» в порядке. Не у всех, конечно. Еще один новичок «Халла» Кэмпбелл выдохся за тайм и в перерыве был заменен на Мазуха, но остальные терпеливо оборонялись и вовремя включали контратакующие двигатели на флангах. Один из быстрых выпадов и привел к голу: Мейлер прострелил в штрафную, а Боуэн замкнул передачу. Подобный стиль уже можно считать фирменным для «тигров»: «Халл» регулярно угрожает воротам соперников с бровок.
В перерыве один из журналистов «Халла» заметил на трибунах Эхаба Аллама —
800 болельщиков гостей, узнав об этом, тут же потребовали немедленного ухода Аллама (традиционно), а также обратились к
Тем временем Слуцкий решал в голове тактический ребус. Еще по работе в ЦСКА мы знаем, что Леонид Викторович — апологет схемы с четырьмя защитниками. Но в ситуации, когда «Халл» повел в счете в гостях у одного из прямых конкурентов, российский тренер выстроил команду по линиям 5−4−1. ЦСКА так играл против «Баварии» в сентябре 2014-го, но все равно уступил.
«Халлу» тоже не помогла перетасовка. Во втором тайме «тигры» съежились на своей половине поля, а одинокий Дьоманде вяло и безуспешно прессинговал чужую оборону. Большую часть времени задумка Слуцкого работала — «Халл» грамотно отбивался, а лондонское нападение либо затягивало с ударами, либо метило в тауэрских воронов.
Но в эндшпиле команда Слуцкого упустила и победу, ни ничью. Сперва Силла пробил в штангу, от нее мяч отскочил в Макгрегора, а затем укатился на угловой, и с этого «стандарта» вышедший на замену Смит забил классический британский гол. Ничья была бы достойным результатом для гостевого матча с сильным соперником. Но в добавленное время «Халл» пропустил еще. Вратарь КПР Смитис вынес мяч от ворот до чужой штрафной, и Силла на пару со Смитом протаранили опешивших защиту и голкипера «Халла».
1:2 — второе поражение команды Слуцкого подряд. Где новички?