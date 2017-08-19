Силла и воля. Как Слуцкий проиграл в концовке

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ПЕРВЕНСТВО АНГЛИИ. 4-й тур

КПР — ХАЛЛ — 2:1

Голы: Боуэн, 35 (0:1). Смит, 74 (1:1). Силла, 90+1 (2:1).

КПР (Лондон): Смитис, Перч, Онуоха, Баптист (Вжолек, 63), Бидуэлл, Луа-Луа (Смит, 57), Скоуэн, Луонго, Фриман, Маки (Силла, 72), Вашингтон.

«Халл» (Кингстон-апон-Халл): Макгрегор, Аина, Доусон, Хектор, Кларк, Боуэн, Мейлер, Стюарт (Дьоманде, 10), Ларссон, Грощицки, Кэмпбелл (Мазух, 46).

Предупреждения: Мейлер, 56. Ларссон, 60. Перч, 82. Макгрегор, 87. Силла, 90+2. Смит, 90+7.

Судья: Линингтон.

19 августа. Лондон. Стадион «Лофтус Роуд». 12 609 зрителей.

Год назад тогда еще защитник «Халла» Кертис Дэйвис опубликовал в своем Твиттере фото, которое быстро стало популярным из-за шутливой подписи. Снимок с девятью игроками клуба Дэйвис сопроводил словами: «Командное фото “Халла” в сезоне-2016/17».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Hull City squad photo 2016/17 ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/HCAFC?src=hash">#HCAFC</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/TheBigLeague?src=hash">#TheBigLeague</a> <a href="https://t.co/BTjA84jlY1">pic.twitter.com/BTjA84jlY1</a></p>— Curtis Davies #33 (@TheCurtisDavies) <a href="https://twitter.com/TheCurtisDavies/status/761164924232097793">4 августа 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Прошел год, но эта шутка все так же актуальна. Самая фотография уже устарела — и Дэйвис, и позирующие вместе с ним Эль-Мохамади, Хаддлстоун, Ливермор, Снодграсс и Робертсон покинули «Халл». Но кворум и сейчас набирается с трудом. Причины две: избыток травм и дефицит новичков.

Из тех, кто на фото, в команде остались только трое: Дьоманде, Мейлер и Клукас. Судьба последнего на неделе спряталась за ширму трансферных слухов. По информации местных СМИ, на рыжеволосого таланта претендуют два клуба премьер-лиги — «Суонси» и «Бернли». Правда, обоим «Халл» отказал, но это еще ничего не значит. В матче с КПР Клукас вообще не играл, хотя до этого всегда выходил в основе. В Лондон полузащитник прилетел, но наблюдал за матчем с трибуны. В наказание ли?

Еще один бич «тигров» — проблемы со здоровьем. На больничном и так находятся сразу пять футболистов, в том числе вылетевший на полгода бомбардир Эрнандес. А в начале встречи с КПР повреждение получил новичок Стюарт. Экс-хавбек «Ливерпуля» уже на пятой минуте попросил замену, так что Леониду Слуцкому пришлось менять схему. Почему? Просто в резерве у «тигров» находились сплошь 20-летние, центральный защитник Мазух и центрфорвард Дьоманде. Выпускать молодежь тренер не решился — вместо этого отправил в бой норвежца с африканскими корнями.

Изначально «Халл» действовал по схеме 4−2−3−1. Наконец-то в стартовом составе вышел звездный новичок Ларссон. Швед начал игру на месте «десятки», хотя эта позиция ему не совсем привычна. В прошлом сезоне в «Сандерленде» Дэвид Мойес использовал Ларссона либо в глубине поля, либо на правом фланге. Впрочем, скандинав не из-за этого провалил матч — он всего лишь не набрал форму.

Зато у других футболистов «Халла» все с «физикой» в порядке. Не у всех, конечно. Еще один новичок «Халла» Кэмпбелл выдохся за тайм и в перерыве был заменен на Мазуха, но остальные терпеливо оборонялись и вовремя включали контратакующие двигатели на флангах. Один из быстрых выпадов и привел к голу: Мейлер прострелил в штрафную, а Боуэн замкнул передачу. Подобный стиль уже можно считать фирменным для «тигров»: «Халл» регулярно угрожает воротам соперников с бровок.

В перерыве один из журналистов «Халла» заметил на трибунах Эхаба Аллама — вице-президента клуба, которого ненавидят фанаты за неправильное, по их мнению, руководство.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Vice chairman Ehab Allam making a rare appearance. He's sat alongside club sec David Beeby <a href="https://twitter.com/hashtag/hcafc?src=hash">#hcafc</a> <a href="https://t.co/9zLj3QucfC">pic.twitter.com/9zLj3QucfC</a></p>— Philip Buckingham (@PJBuckingham) <a href="https://twitter.com/PJBuckingham/status/898921057830285313">19 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

800 болельщиков гостей, узнав об этом, тут же потребовали немедленного ухода Аллама (традиционно), а также обратились к вице-президенту клубу с необычной просьбой: «Эхаб, Эхаб, помаши нам рукой» (это что-то новенькое). А затем принялись за непечатные оскорбления второго лица «Халла».

Тем временем Слуцкий решал в голове тактический ребус. Еще по работе в ЦСКА мы знаем, что Леонид Викторович — апологет схемы с четырьмя защитниками. Но в ситуации, когда «Халл» повел в счете в гостях у одного из прямых конкурентов, российский тренер выстроил команду по линиям 5−4−1. ЦСКА так играл против «Баварии» в сентябре 2014-го, но все равно уступил.

«Халлу» тоже не помогла перетасовка. Во втором тайме «тигры» съежились на своей половине поля, а одинокий Дьоманде вяло и безуспешно прессинговал чужую оборону. Большую часть времени задумка Слуцкого работала — «Халл» грамотно отбивался, а лондонское нападение либо затягивало с ударами, либо метило в тауэрских воронов.

Но в эндшпиле команда Слуцкого упустила и победу, ни ничью. Сперва Силла пробил в штангу, от нее мяч отскочил в Макгрегора, а затем укатился на угловой, и с этого «стандарта» вышедший на замену Смит забил классический британский гол. Ничья была бы достойным результатом для гостевого матча с сильным соперником. Но в добавленное время «Халл» пропустил еще. Вратарь КПР Смитис вынес мяч от ворот до чужой штрафной, и Силла на пару со Смитом протаранили опешивших защиту и голкипера «Халла».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Глупейший гол пропустил "Халл" в добавленное время матча с КПР. Второе поражение подряд Слуцкого - 1:2. <a href="https://t.co/y2btSesdCl">pic.twitter.com/y2btSesdCl</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/898936312023048194">19 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

1:2 — второе поражение команды Слуцкого подряд. Где новички?