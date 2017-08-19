«Халл» под руководством Слуцкого проиграл КПР в матче чемпионшипа

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В составе «Халла» отличился Джаррод Боуэн (35-я минута), у КПР голы забили Мэтт Смит (74) и Идрисса Силла (90).

Главным тренером «Халла» является 46-летний специалист Леонид Слуцкий, который возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии.

«Халл» после четырех туров имеет в активе четыре очка и занимает 13-е место в турнирной таблице. КПР с семью очками идет пятым .

В следующем туре «Халл» 25 августа проведет домашний матч против «Болтона». КПР днем позднее в гостях сыграет с «Кардиффом».