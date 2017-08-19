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19 августа 2017, 19:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» благодаря голу Мане

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги нового сезона «Ливерпуль» на своём поле с минимальным счётом обыграл «Кристал Пэлас».

В матче 2-го тура английской <nobr>Премьер-лиги</nobr> нового сезона Ливерпуль на своём поле с минимальным счётом обыграл <span class=error>Кристал</span> <span class=error>Пэлас</span>. Увеличить
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Единственный гол на 73-й минуте встречи забил Садио Мане.

«Саутгемптон» дома выиграл со счётом 3:2 у «Вест Хэма». «Молотобойцы» проигрывали — 0:2 и остались вдесятером ещё в первом тайме, но благодаря дублю Хавьера Эрнандеса сумели сравнять счёт. Тем не менее в концовке «святые» получили право на пенальти, который реализовал Чарльз Остин.

«Лестер Сити» дома выиграл со счётом 2:0 у «Брайтон энд Хоув Альбион» — голами отметились Синдзи Окадзаки и Гарри Магир.

Что касается остальных результатов тура, то «Уотфорд» в гостях выиграл у «Борнмута» (2:0), а «Вест Бромвич Альбион» обыграл на выезде «Бёрнли» (1:0).

19.08.2017 17:00 основной раунд: 2-й тур Anfield Road
Ливерпуль 1:0 Кристал Пэлас
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрген Клопп Франк де Бур
Голы
73′ Садио Мане 19
Составы
Симон Миньоле 22
Джо Гомес 12
Рагнар Клаван 17
Эндрю Робертсон 26
Жоэль Матип 32
Джеймс Милнер 7
69′ Джордан Хендерсон 14
Садио Мане 19
71′ Джорджиньо Вайналдум 5
Доминик Соланке 29
90′ Барбоса де Оливейра Роберту Фирмину 9
Деян Ловрен 6
61′ Дэниэл Старридж 15
Мохамед Салах 11
13 Уэйн Хеннесси
2 Джоэл Уорд
5 Джеймс Томкинс
6 Скотт Данн
8 Рубен Лофтус-Чик
24 Тимоти Фосу-Менса
10 Эндрос Таунсенд
17 Кристиан Бентеке 90+2′
3 Патрик ван Анхолт 84′ 63′
15 Джеффри Шлупп
4 Лука Миливоевич 77′
25 Салли Кайкай
42 Джейсон Панчеон 73′ 15′
18 Джеймс Макартур
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 4
13 Удары в створ 1
4 Угловые 2
12 Фолы 13
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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