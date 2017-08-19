«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» благодаря голу Мане

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Единственный гол на 73-й минуте встречи забил Садио Мане.

«Саутгемптон» дома выиграл со счётом 3:2 у «Вест Хэма». «Молотобойцы» проигрывали — 0:2 и остались вдесятером ещё в первом тайме, но благодаря дублю Хавьера Эрнандеса сумели сравнять счёт. Тем не менее в концовке «святые» получили право на пенальти, который реализовал Чарльз Остин.

«Лестер Сити» дома выиграл со счётом 2:0 у «Брайтон энд Хоув Альбион» — голами отметились Синдзи Окадзаки и Гарри Магир.

Что касается остальных результатов тура, то «Уотфорд» в гостях выиграл у «Борнмута» (2:0), а «Вест Бромвич Альбион» обыграл на выезде «Бёрнли» (1:0).