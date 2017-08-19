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19 августа 2017, 19:19 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Боруссии» (Дортмунд) разгромили «Вольфсбург» в первом туре бундеслиги

Футболисты дортмундской «Боруссии» одержали крупную победу над «Вольфсбургом» в матче первого тура чемпионата Германии.

Футболисты дортмундской <span class=error>Боруссии</span> одержали крупную победу над Вольфсбургом в матче первого тура чемпионата Германии. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в субботу в Вольфсбурге, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Кристиан Пулишич (22-я минута), Марк Бартра (27) и Пьер-Эмерик Обамеянг (60).

Полузащитник «Боруссии» Марио Гётце, вышедший в стартовом составе и замененный на 61-й минуте, провел свой первый официальный матч с января.

Результаты других игр первого тура:

«Гамбург» — «Аугсбург» — 1:0,

«Герта» — «Штутгарт» — 2:0,

«Майнц» — «Ганновер» — 0:1,

«Хоффенхайм» — «Вердер» — 1:0.

19.08.2017 16:30 основной раунд: 1-й тур Volkswagen Arena
Вольфсбург 0:3 Боруссия Д
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Андрис Йонкер Петер Бос
Голы
22 Кристиан Пулишич (М. Гетце) 22′
5 Марк Бартра (Г. Кастро) 27′
17 Пьер-Эмерик Обамеянг (К. Пулишич) 60′
Составы
Кун Кастелс 1
Паул Ферхаг 3
Янник Герхардт 13
Феликс Удуокхай 17
Робин Кнохе 31
Игнасио Камачо 4
Кайлен Хиндс 32
Марио Гомес 33
59′ Рихедли Базур 6
Жозуа Гилавоги 23
69′ Даниэль Дидави 11
Максимилиан Арнольд 27
43′ Якуб Блащиковски 16
Ландри Димата 9
38 Роман Бюрки
5 Марк Бартра
25 Сократис Папастатопулос
26 Лукаш Пищек
8 Нури Шахин
27 Гонсало Кастро
17 Пьер-Эмерик Обамеянг
20 Максимиллиан Филипп
2 Дан-Аксель Загаду 78′
30 Феликс Пасслак
10 Марио Гетце 61′
19 Махмуд Дахуд
22 Кристиан Пулишич 86′
23 Синдзи Кагава
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 13
0 Удары в створ 5
3 Угловые 5
7 Фолы 15
7 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Роберт Хартманн (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Вольфсбург
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