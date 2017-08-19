Футболисты «Боруссии» (Дортмунд) разгромили «Вольфсбург» в первом туре бундеслиги
Футболисты дортмундской «Боруссии» одержали крупную победу над «Вольфсбургом» в матче первого тура чемпионата Германии.
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Встреча, состоявшаяся в субботу в Вольфсбурге, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Кристиан Пулишич (22-я минута), Марк Бартра (27) и
Полузащитник «Боруссии» Марио Гётце, вышедший в стартовом составе и замененный на 61-й минуте, провел свой первый официальный матч с января.
Результаты других игр первого тура:
«Гамбург» — «Аугсбург» — 1:0,
«Герта» — «Штутгарт» — 2:0,
«Майнц» — «Ганновер» — 0:1,
«Хоффенхайм» — «Вердер» — 1:0.
|19.08.2017 16:30
|основной раунд: 1-й тур
|Volkswagen Arena
|Вольфсбург
|0:3
|Боруссия Д
|Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
|Андрис Йонкер
|Петер Бос
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|13
|0
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|5
|7
|Фолы
|15
|7
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Роберт Хартманн (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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