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19 августа 2017, 18:23 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

В матче «Акжайык» и «Актобе» сразу два игрока оформили по дублю

Футболисты «Акжайыка» сыграли вничью с «Актобе» в матче 24-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила в Уральске и завершилась со счетом 2:2.

По ходу встречи «Акжайык» дважды вел в счете, но не смог удержать преимущество. Дубль в составе уральцев оформил черногорский нападающий Марко Джурович, отличившийся на 20-й и 57-й минутах. А у «Актобе» дубль оформил форвард Игорь Зенькович, который на 46-й минуте забил с игры, а на 82-й реализовал пенальти.

Для «Акжайыка» эта восьмая ничья в КПЛ-2017, а для «Актобе» — седьмая. Обе команды идут в самом низу таблицы. С 20 очками «Акжайык» занимает одиннадцатую строчку, а «Актобе» с 19 баллами — последнюю, 12-ю.

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