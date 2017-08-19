«Манчестер Юнайтед» в гостях разгромил «Суонси» со счётом 4:0
В матче 2-го тура английской
Премьер-лиги сезона-2017/18 «Манчестер Юнайтед» в гостях со счётом 4:0 разгромил «Суонси Сити».
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В конце первого тайма Эрик Бейи вывел манкунианцев вперёд, на 80-й минуте отличился Ромелу Лукаку, а две минуты спустя голом отметился Поль Погба. Окончательный результат на 84-й минуте установил вышедший на замену во втором тайме Антони Марсьяль.
«Манчестер Юнайтед» одержал вторую победу на старте сезона и пока не пропускает. «Суонси», начавший сезон с ничьей, потерпел первое поражение.
|19.08.2017 14:30
|основной раунд: 2-й тур
|Liberty Stadium
|Суонси
|0:4
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Пол Клемент
|Жозе Моуринью
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|17
|1
|Удары в створ
|8
|3
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Джон Мосс (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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