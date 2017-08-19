«Манчестер Юнайтед» в гостях разгромил «Суонси» со счётом 4:0

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В конце первого тайма Эрик Бейи вывел манкунианцев вперёд, на 80-й минуте отличился Ромелу Лукаку, а две минуты спустя голом отметился Поль Погба. Окончательный результат на 84-й минуте установил вышедший на замену во втором тайме Антони Марсьяль.

«Манчестер Юнайтед» одержал вторую победу на старте сезона и пока не пропускает. «Суонси», начавший сезон с ничьей, потерпел первое поражение.