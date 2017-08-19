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19 августа 2017, 16:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» в гостях разгромил «Суонси» со счётом 4:0

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2017/18 «Манчестер Юнайтед» в гостях со счётом 4:0 разгромил «Суонси Сити».

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В конце первого тайма Эрик Бейи вывел манкунианцев вперёд, на 80-й минуте отличился Ромелу Лукаку, а две минуты спустя голом отметился Поль Погба. Окончательный результат на 84-й минуте установил вышедший на замену во втором тайме Антони Марсьяль.

«Манчестер Юнайтед» одержал вторую победу на старте сезона и пока не пропускает. «Суонси», начавший сезон с ничьей, потерпел первое поражение.

19.08.2017 14:30 основной раунд: 2-й тур Liberty Stadium
Суонси 0:4 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Пол Клемент Жозе Моуринью
Голы
3 Эрик Байи 45′
9 Ромелу Лукаку (Г. Мхитарян) 80′
6 Поль Погба (Г. Мхитарян) 82′
11 Антони Марсьяль (П. Погба) 84′
Составы
Лукаш Фабяньски 1
Кайл Нотон 26
Мартин Ольссон 16
Алфи Моусон 6
Федерико Фернандес 33
Лерой Фер 8
Том Кэрролл 14
Джордан Айю 18
67′ Кайл Бартли 27
Лусиано Нарсингх 11
67′ Роке Меса 51
73′ Уэйн Раутледж 15
82′ Тэмми Абрахам 10
Оливер Макберни 62
1 Давид де Хеа
25 Антонио Валенсия
17 Дэйли Блинд
3 Эрик Байи
4 Фил Джоунс
9 Ромелу Лукаку
6 Поль Погба 26′
31 Неманья Матич
8 Хуан Мануэль Мата 75′
27 Маруан Феллаини
19 Маркус Рэшфорд 75′
11 Антони Марсьяль
22 Генрих Мхитарян 85′
21 Андер Агуэра Эррера
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 17
1 Удары в створ 8
3 Угловые 5
12 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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