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19 августа 2017, 14:25 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Букмекеры считают «МЮ» фаворитом матча с «Суонси»

Сегодня состоится матч 2-го тура чемпионата Англии между «Суонси» и «Манчестер Юнайтед».

Сегодня состоится матч 2-го тура чемпионата Англии между <span class=error>Суонси</span> и Манчестер Юнайтед. Увеличить
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Встреча начнется в 14.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч «Суонси» — «Манчестер Юнайтед».

Прогноз — П1 9.22 — Н 4.76 — П2 1.37.

Трансляция матча

Прямая трансляция матча «Суонси» — «Манчестер Юнайтед» — в субботу, 19 августа, на канале «Матч Футбол 1».

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

«Суонси»: Фабяньски — Нотон, Фернандес, Моусон, Ольссон — Кэрролл, Меса, Фер — Айю, Абрахам, Раутледж.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Валенсия, Джоунс, Байи, Блинд — Матич, Погба — Мата, Мхитарян, Рэшфорд — Лукаку.

ПОТЕРИ: Ки Сон Ен, Льоренте, Монтеро, Дайер (все — травма) — Шоу, Рохо, Янг (все — травма).
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