Букмекеры считают «МЮ» фаворитом матча с «Суонси»
Сегодня состоится матч 2-го тура чемпионата Англии между «Суонси» и «Манчестер Юнайтед».
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Встреча начнется в 14.30 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч «Суонси» — «Манчестер Юнайтед».
Прогноз — П1 9.22 — Н 4.76 — П2 1.37.
Трансляция матча
Прямая трансляция матча «Суонси» — «Манчестер Юнайтед» — в субботу, 19 августа, на канале «Матч Футбол 1».
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
«Суонси»: Фабяньски — Нотон, Фернандес, Моусон, Ольссон — Кэрролл, Меса, Фер — Айю, Абрахам, Раутледж.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Валенсия, Джоунс, Байи, Блинд — Матич, Погба — Мата, Мхитарян, Рэшфорд — Лукаку.
ПОТЕРИ: Ки Сон Ен, Льоренте, Монтеро, Дайер (все — травма) — Шоу, Рохо, Янг (все — травма).
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