Купить «Арсенал», чтобы уволить Венгера. План африканского бизнесмена

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На днях африканский бизнесмен заявил о желании купить лондонский футбольный клуб «Арсенал».

По словам Данготе, в настоящий момент он занимается строительством нефтеперерабатывающего завода в Нигерии, но в дальнейшем собирается «сосредоточится на «Арсенале».

И в случае успешной сделки он первым своим действием уволит главного тренера клуба Арсена Венгера, сообщает Bloomberg.

«Первое, что бы я сделал, — сменил тренера. Он проделал хорошую работу, но кто-то еще должен попробовать испытать удачу», — заявил Данготе.

Данготе также добавил, что «Арсенал» — это отличная команда, которая может стать еще лучше, если он станет ее владельцем.

В настоящее время главным акционером «Арсенала» является американский миллиардер Стэн Кроенке, которому принадлежит почти 67% акций. Российский бизнесмен Алишер Усманов имеет в своем активе 30% акций клуба.

В апреле Bloomberg приводил слова Усманова о том, что Арсен Венгер должен найти себе преемника.

«Нам необходимо соблюдать преемственность. В том числе это подразумевает необходимость подготовить замену Венгеру, при этом нужно продемонстрировать уважение к тренеру. Я бы предложил Венгеру самому подготовить себе преемника», — сказал тогда Усманов.

Арсен Венгер — самый продолжительно работающий в одном клубе тренер в Европе. В «Арсенале» он работает с 1996 года. Под его руководством клуб трижды становился чемпионом Англии, семь раз завоевывал Кубок Англии и еще шесть — Суперкубок страны.

Однако с 2004 года команда не может одержать победу в чемпионате, а предыдущий сезон завершила на пятом месте. Болельщики клуба не раз выступали за отставку специалиста. В частности, они считали, что Венгер не сумеет привести команду к победе в еврокубках.

Тем не менее, в мае клуб продлил контракт с 67-летним тренером еще на два года.