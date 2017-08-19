As: «Ювентус» предлагал «Реалу» 75 млн евро за Ковачича

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По сообщению источника, руководство испанского клуба не намерено продавать 23-летнего игрока сборной Хорватии. После неудачи в переговорах туринцы усилили состав Матюиди, заплатив за него 20 миллионов евро.

Ковачич перешел в «Реал» из итальянского «Интера» в 2015 году и с тех пор провел за мадридскую команду 75 матчей, в который забил 8 голов. На счету футболиста 34 игры за национальную сборную Хорватии.