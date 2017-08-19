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19 августа 2017, 11:18 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Валенсия» с победы стартовала в чемпионате Испании

ТАСС, 19 августа. «Валенсия» обыграла «Лас-Пальмас» со счетом 1:0 в матче первого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии.

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Единственный гол в матче на счету итальянского форварда Симоне Дзадзы (22-я минута).

В другом пятничном матче первого тура «Леганес» на своем поле победил «Алавес» со счетом 1:0.

Остальные восемь встреч стартового тура состоятся в субботу, воскресенье и понедельник.

18.08.2017 23:15 основной раунд: 1-й тур Mestalla
Валенсия 1:0 Лас-Пальмас
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль Маноло Маркес
Голы
22′ Симоне Дзадза (К. Солер) 9
Составы
Норберту Мурара Нету 13
Рубен Везу 3
Жоау Канселу 7
71′ Хосе Гайя 14
Эсекиэль Гарай 24
Начо Видаль 30
40′ Даниэль Парехо 10
9′ Симоне Дзадза 9
73′ Альваро Медран 8
Начо Хиль 31
89′ Карлос Солер 18
Неманья Максимович 6
79′ Морено Родриго 19
Санти Мина 22
13 Леандро Чичисола
17 Педро Бигас 67′
22 Ксимо Наварро 47′
23 Дани Кастельяно
8 Ален Халилович 33′
21 Хонатан Вьера
9 Хонатан Кальери
20 Виктор Мачин Перес Витоло
2 Давид Симон 85′ 80′
12 Маседу Роша Мишел
3 Маурисио Лемос 78′
18 Хави Кастельяно
24 Тана 78′
10 Серхио Эсекиэль Араухо
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 1
22 Удары (всего) 5
6 Удары в створ 4
5 Угловые 2
25 Фолы 13
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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