«Валенсия» с победы стартовала в чемпионате Испании
ТАСС, 19 августа. «Валенсия» обыграла «Лас-Пальмас» со счетом 1:0 в матче первого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Единственный гол в матче на счету итальянского форварда Симоне Дзадзы (22-я минута).
В другом пятничном матче первого тура «Леганес» на своем поле победил «Алавес» со счетом 1:0.
Остальные восемь встреч стартового тура состоятся в субботу, воскресенье и понедельник.
|18.08.2017 23:15
|основной раунд: 1-й тур
|Mestalla
|Валенсия
|1:0
|Лас-Пальмас
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Маноло Маркес
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|22
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|2
|25
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter