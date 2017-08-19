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19 августа 2017, 1:00 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Хамес Родригес заработает в «Баварии» 13 миллионов евро за 2 сезона

Football Leaks рассекретил подробности контракта полузащитника Хамеса Родригеса с «Баварией». Зарплата колумбийца, арендованного у «Реала» на 2 года, составляет 6,5 миллиона евро за сезон. При этом, клуб будет компенсировать все налоговые и социальные затраты футболиста.

Football Leaks рассекретил подробности контракта полузащитника <span class=error>Хамеса</span> Родригеса с Баварией. Увеличить
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Кроме того, хавбек получит 250 тысяч евро, когда забьет 12 голов, и 250 тысяч евро, когда сделает 20 голевых передач.

За аренду игрока мюнхенский клуб должен заплатить «Реалу» 13 миллионов евро двумя траншами, а если захочет выкупить трансфер, то будет вынужден потратить 42 миллиона евро. Также 2 миллиона евро должен получить агент Родригеса Жорже Мендеш.

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