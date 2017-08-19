Хамес Родригес заработает в «Баварии» 13 миллионов евро за 2 сезона
Football Leaks рассекретил подробности контракта полузащитника Хамеса Родригеса с «Баварией». Зарплата колумбийца, арендованного у «Реала» на 2 года, составляет 6,5 миллиона евро за сезон. При этом, клуб будет компенсировать все налоговые и социальные затраты футболиста.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Кроме того, хавбек получит 250 тысяч евро, когда забьет 12 голов, и 250 тысяч евро, когда сделает 20 голевых передач.
За аренду игрока мюнхенский клуб должен заплатить «Реалу» 13 миллионов евро двумя траншами, а если захочет выкупить трансфер, то будет вынужден потратить 42 миллиона евро. Также 2 миллиона евро должен получить агент Родригеса Жорже Мендеш.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter