Китайская атака на «Ювентус»: удержат ли туринцы трон?

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ФАВОРИТЫ

Год назад было скучнее. Все заранее понимали, что «Юве» снова уверенно уйдет в отрыв. Тем более что перед стартом чемпионата «Старая синьора» за огромные деньги выкупила у «Наполи» Игуаина. То есть ослабила главного конкурента. В итоге прогнозы сбылись.

При этом параллельно туринцы дошли до финала Лиги чемпионов. Однако как раз в матче с «Реалом» в Кардиффе, венчавшем столь успешный сезон, чемпионский механизм дал сбой. И не исключено, что тогда в нем запустились необратимые процессы. Слухи ходили разные. Говорили, что перед игрой Бонуччи схватил за горло Дани Алвеса, который включил музыку в раздевалке слишком громко. А еще эта же парочка якобы орала на Дибалу в перерыве, после чего Бонуччи едва не сцепился с Барцальи. Может, все это выдумки, но факт в следующем: летом Дани Алвес добровольно разорвал контракт с «Юве» и теперь будет вместе со старым другом Неймаром зажигать в «ПСЖ», а Бонуччи…

Бонуччи стал символом назревающей революции в серии А. Один из сильнейших защитников мира шокировал всех, перейдя в «Милан». Да еще и получил там капитанскую повязку. Именно красно-черные, которые несколько лет мучили своих многочисленных фанатов нестабильными результатами и беззубостью на рынке, представляются сейчас главными конкурентами «Юве».

Сильвио Берлускони наконец-то избавился от клуба, содержать который на должном уровне у него уже не получалось. Да, никто сейчас не рискнет предположить, насколько твердым окажется фундамент у яркой конструкции, которая возникла за лето на китайские деньги. Но на годик точно хватит. А состав у красно-черных подобрался такой классный, что много времени на раскачку и не нужно.

Новые владельцы «Милана» потратили этим летом на покупки почти 200 миллионов евро! Помимо Бонуччи красно-черными стали капитан «Лацио» Билья, нападающий Андре Силва из «Порту», Хакан Чалханоглу из «Байера», Рикардо Родригес из «Вольфсбурга». И много кто еще. Плюс успешно завершилась эпопея с вратарем Доннаруммой, чей агент Мино Райола активно пытался увести клиента в другой клуб: в итоге контракт с «Миланом» был продлен на шикарных для 18-летнего парня условиях, все счастливы.

Конечно, «Юве» свои потери тоже компенсировал. В Турин переехал лидер «Фиорентины» Бернардески, из «Баварии» пришел Дуглас Коста, из «ПСЖ» подъехал Матюиди, а заменить на правом фланге Дани Алвеса призван Де Шильо, доставшийся от «Милана» «на сдачу» от продажи Бонуччи.

Как всегда амбициозна «Рома». Клуб тоже пережил революцию, хоть и не такую агрессивную, как «Милан». Ушли Лучано Спаллетти и Франческо Тотти, а новым лицом римлян стал спортивный директор Мончи. За долгие годы работы в «Севилье» испанец заработал статус одного из самых успешных спортивных менеджеров мира, и в Италии активно взялся свое звание доказывать: «Рома» выгодно продает (трансферы Паредеса в «Зенит», Рюдигера в «Челси» и Салаха в «Ливерпуль» принесли порядка сотни миллионов евро), а на освободившиеся места выгодно покупает. Не самых раскрученных, но качественных исполнителей. Да и тренер у «волков» теперь такой же — Эузебио Ди Франческо, построивший классный коллектив в «Сассуоло».

Сам Спаллетти теперь в «Интере». Черно-синие на рынке ведут себя куда скромнее, чем земляки. Но ведь они еще в прошлом году хорошо закупились. Кстати, тоже на китайские денежки. Теперь инвесторы ждут отдачи. Разумеется, никуда не делась гордость «Наполи», сохранившего всех лидеров.

ОБЛАДАТЕЛИ ПРИЗОВ ПРОШЛОГО СЕЗОНА

«Ювентусу» не было равных в 6-й раз подряд. «Старая синьора» установила рекорд серии А, потому что долго на троне не держался никто. Туринцы захватили лидерство в 5-м туре и ни разу не опускались ниже первой строчки. Они были на голову сильнее прочих и в обороне, и в атаке, а в воротах был бесподобен Буффон, который стал 8-кратным чемпионом Италии (к слову, клуб потихоньку готовит замену легенде: у «Арсенала» куплен поляк Щенсны).

Кубок Италии тоже выиграл «Юве». В полуфинале был пройден «Наполи»: южане рвали и метали, чтобы отомстить «предателю» Игуаину, но тщетно. А оформила очередной титул «Старая синьора» уверенной победой над «Лацио». В Турине грезили «золотым хет-триком», но «Реал» оказался неприступной вершиной.

ПОДНЯВШИЕСЯ В ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН… ОНИ ЖЕ АУТСАЙДЕРЫ

Особняком стоит «Беневенто» — клуб, ставший пятым в серии B, сенсационно пробился в элиту через плей-офф. «Беневенто» в серии А не играл никогда. В отличие от «Вероны» и СПАЛ, также поднявшихся классом выше (правда, клуб из Феррары отсутствовал в элите почти 50 лет).

Один из лидеров «Беневенто» — румынский форвард с громкой фамилией Пушкаш, арендованный у «Интера». Именно его гол в финале плей-офф в ворота «Карпи» сделал сказку былью. Если же красно-желтые из южного региона Кампания сумеют в серии А задержаться, это вообще будет сродни фантастике. Состав у них скромнее некуда. А большая часть трансферного бюджета ушла на реновацию стадиона, который не подходил под стандарты серии А.

Кто еще окажется в подвале таблицы? Велики на это шансы у «Кротоне», чудом спасшегося по итогам прошлого сезона. Вызывают сомнения перспективы «Болоньи», «Вероны», «Дженоа», «Кьево», СПАЛ…

КАКИЕ ПРИЗЫ УЖЕ РАЗЫГРАНЫ В ЭТОМ СЕЗОНЕ

Руководство серии А закончило экспериментировать с форматом Суперкубка. В 2016-м «Ювентус» и «Милан» (как финалист Кубка) разыграли трофей только в декабре. В Катаре. В прежние годы победитель определялся также в Китае, США и даже Ливии. Однако на этот раз «Юве» и «Лацио» сыграли как в старые добрые времена в Риме. Несмотря на дубль Дибалы, туринцы уступили 2:3, причем пропустили решающий мяч на последних секундах. Может, «Юве» теперь действительно не столь грозен и уверен в себе?

СИСТЕМА РОЗЫГРЫША

Система распределения «ссылок» в серию В осталась прежней — трое неудачников сезона напрямую покинут серию А. А вот путевки в еврокубки теперь будут раздаваться иначе. В сезоне-2018/19 от Италии в Лиге чемпионов сыграют четыре клуба, и все они будут освобождены от необходимости пробиваться в групповой турнир через отборочные раунды. Пятая команда по итогам чемпионата отправится в группу Лиги Европы (как и обладатель Кубка), а 6-я — во 2-й отборочный раунд.

НА ЧТО ИДЕТ ЗРИТЕЛЬ

Посещаемость чемпионата Италии который год держится на отметке в 22 тысячи зрителей в среднем за матч. Львиную долю этой статистики обеспечивают сверхуспешный «Юве» (39 936 человек в среднем на матче), а также до безумия преданные своим любимцам фанаты «Наполи» (36 600). Впрочем показатель неаполитанцев по сравнению с сезоном-2015/16 снизился на 4 тысячи, а у «Ромы» и вовсе на 8 (с 40 до 32). Зато лидеры остались прежними — «Интер» и «Милан». Черно-синие собирали в среднем по 46,6 тысячи зрителей, красно-черные — по 40,3. Если Бонуччи и компания с ходу начнут побеждать, то в новом сезоне возможна рокировка.

ЦИТАТЫ

Цитата Пауло ДИБАЛА, полузащитник «Ювентуса» Сейчас все гадают, кто заменит Неймара в «Барселоне». Мое имя тоже называют. Даже родные звонят с вопросами. Но это все слухи! «Ювентус» — клуб, который ничем не уступает по уровню «Барсе».

Цитата Леонардо БОНУЧЧИ, защитник «Милана» Я выбрал «Милан», так как это самый амбициозный проект, а я живу вызовами. Сейчас я голоднее, чем когда-либо прежде. И в течение четырех лет хочу выиграть все! Выжму из себя максимум, чтобы вернуть «Милан» к мировой вершине.

Цитата МОНЧИ, спортивный директор «Ромы» Переход Неймара из «Барсы» в «ПСЖ» по-настоящему пугает меня. К чему мы придем? Не хочу быть частью пузыря, который в какой-то момент лопнет. Моя позиция — не покупать дорогих игроков. Я против этого шоу миллионеров, когда столько людей на планете нуждается в самом необходимом.

ПРОГНОЗ «СЭ»

Скупающий всех подряд «Милан». Рациональная «Рома». Стабильный «Наполи». Загадочный «Интер». Все эти клубы теоретически могут провести шикарный сезон и составить «Юве» реальную конкуренцию в борьбе за первое место. Но выйти из этой борьбы победителем никому из них не удастся. В Турине работает суперкоманда менеджеров, которая отлично знает, как не растерять мощное преимущество, добытое за последние годы. И этот фактор сильнее китайских миллионов.