Китайская атака на «Ювентус»: удержат ли туринцы трон?
Сегодня матчем «Ювентус» — «Кальяри» стартует чемпионат Италии. В очередной раз главная интрига сезона заключается в том, сумеет ли
кто-нибудь прервать серию туринцев, которые выиграли уже шесть скудетто подряд.
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Видимо, что-то случилось...
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ФАВОРИТЫ
Год назад было скучнее. Все заранее понимали, что «Юве» снова уверенно уйдет в отрыв. Тем более что перед стартом чемпионата «Старая синьора» за огромные деньги выкупила у «Наполи» Игуаина. То есть ослабила главного конкурента. В итоге прогнозы сбылись.
При этом параллельно туринцы дошли до финала Лиги чемпионов. Однако как раз в матче с «Реалом» в Кардиффе, венчавшем столь успешный сезон, чемпионский механизм дал сбой. И не исключено, что тогда в нем запустились необратимые процессы. Слухи ходили разные. Говорили, что перед игрой Бонуччи схватил за горло Дани Алвеса, который включил музыку в раздевалке слишком громко. А еще эта же парочка якобы орала на Дибалу в перерыве, после чего Бонуччи едва не сцепился с Барцальи. Может, все это выдумки, но факт в следующем: летом Дани Алвес добровольно разорвал контракт с «Юве» и теперь будет вместе со старым другом Неймаром зажигать в «ПСЖ», а Бонуччи…
Бонуччи стал символом назревающей революции в серии А. Один из сильнейших защитников мира шокировал всех, перейдя в «Милан». Да еще и получил там капитанскую повязку. Именно
Сильвио Берлускони
Новые владельцы «Милана» потратили этим летом на покупки почти 200 миллионов евро! Помимо Бонуччи
Конечно, «Юве» свои потери тоже компенсировал. В Турин переехал лидер «Фиорентины» Бернардески, из «Баварии» пришел Дуглас Коста, из «ПСЖ» подъехал Матюиди, а заменить на правом фланге Дани Алвеса призван Де Шильо, доставшийся от «Милана» «на сдачу» от продажи Бонуччи.
Как всегда амбициозна «Рома». Клуб тоже пережил революцию, хоть и не такую агрессивную, как «Милан». Ушли Лучано Спаллетти и Франческо Тотти, а новым лицом римлян стал спортивный директор Мончи. За долгие годы работы в «Севилье» испанец заработал статус одного из самых успешных спортивных менеджеров мира, и в Италии активно взялся свое звание доказывать: «Рома» выгодно продает (трансферы Паредеса в «Зенит», Рюдигера в «Челси» и Салаха в «Ливерпуль» принесли порядка сотни миллионов евро), а на освободившиеся места выгодно покупает. Не самых раскрученных, но качественных исполнителей. Да и тренер у «волков» теперь такой же — Эузебио Ди Франческо, построивший классный коллектив в «Сассуоло».
Сам Спаллетти теперь в «Интере».
ОБЛАДАТЕЛИ ПРИЗОВ ПРОШЛОГО СЕЗОНА
«Ювентусу» не было равных в 6-й раз подряд. «Старая синьора» установила рекорд серии А, потому что долго на троне не держался никто. Туринцы захватили лидерство в 5-м туре и ни разу не опускались ниже первой строчки. Они были на голову сильнее прочих и в обороне, и в атаке, а в воротах был бесподобен Буффон, который стал 8-кратным чемпионом Италии (к слову, клуб потихоньку готовит замену легенде: у «Арсенала» куплен поляк Щенсны).
Кубок Италии тоже выиграл «Юве». В полуфинале был пройден «Наполи»: южане рвали и метали, чтобы отомстить «предателю» Игуаину, но тщетно. А оформила очередной титул «Старая синьора» уверенной победой над «Лацио». В Турине грезили «золотым хет-триком», но «Реал» оказался неприступной вершиной.
ПОДНЯВШИЕСЯ В ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН… ОНИ ЖЕ АУТСАЙДЕРЫ
Особняком стоит «Беневенто» — клуб, ставший пятым в серии B, сенсационно пробился в элиту через
Один из лидеров «Беневенто» — румынский форвард с громкой фамилией Пушкаш, арендованный у «Интера». Именно его гол в финале
Кто еще окажется в подвале таблицы? Велики на это шансы у «Кротоне», чудом спасшегося по итогам прошлого сезона. Вызывают сомнения перспективы «Болоньи», «Вероны», «Дженоа», «Кьево», СПАЛ…
КАКИЕ ПРИЗЫ УЖЕ РАЗЫГРАНЫ В ЭТОМ СЕЗОНЕ
Руководство серии А закончило экспериментировать с форматом Суперкубка. В 2016-м «Ювентус» и «Милан» (как финалист Кубка) разыграли трофей только в декабре. В Катаре. В прежние годы победитель определялся также в Китае, США и даже Ливии. Однако на этот раз «Юве» и «Лацио» сыграли как в старые добрые времена в Риме. Несмотря на дубль Дибалы, туринцы уступили 2:3, причем пропустили решающий мяч на последних секундах. Может, «Юве» теперь действительно не столь грозен и уверен в себе?
СИСТЕМА РОЗЫГРЫША
Система распределения «ссылок» в серию В осталась прежней — трое неудачников сезона напрямую покинут серию А. А вот путевки в еврокубки теперь будут раздаваться иначе. В сезоне-2018/19 от Италии в Лиге чемпионов сыграют четыре клуба, и все они будут освобождены от необходимости пробиваться в групповой турнир через отборочные раунды. Пятая команда по итогам чемпионата отправится в группу Лиги Европы (как и обладатель Кубка), а 6-я — во 2-й отборочный раунд.
НА ЧТО ИДЕТ ЗРИТЕЛЬ
Посещаемость чемпионата Италии который год держится на отметке в 22 тысячи зрителей в среднем за матч. Львиную долю этой статистики обеспечивают сверхуспешный «Юве» (39 936 человек в среднем на матче), а также до безумия преданные своим любимцам фанаты «Наполи» (36 600). Впрочем показатель неаполитанцев по сравнению с сезоном-2015/16 снизился на 4 тысячи, а у «Ромы» и вовсе на 8 (с 40 до 32). Зато лидеры остались прежними — «Интер» и «Милан».
ЦИТАТЫ
ПРОГНОЗ «СЭ»
Скупающий всех подряд «Милан». Рациональная «Рома». Стабильный «Наполи». Загадочный «Интер». Все эти клубы теоретически могут провести шикарный сезон и составить «Юве» реальную конкуренцию в борьбе за первое место. Но выйти из этой борьбы победителем никому из них не удастся. В Турине работает суперкоманда менеджеров, которая отлично знает, как не растерять мощное преимущество, добытое за последние годы. И этот фактор сильнее китайских миллионов.
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