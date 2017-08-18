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18 августа 2017, 23:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» выиграла у «Байера» в первом матче сезона Бундеслиги

«Бавария» выиграла у «Байера» в первом матче немецкой Бундеслиги сезона-2017/18. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

У «Баварии» по разу отличились Никлас Зюле и Корентин Толиссо, а также Роберт Левандовски, который реализовал пенальти. Единственный гол гостей на свой счет записал Адмир Мехмеди.

Матч был прерван из-за погодных условий в перерыве. Главный судья встречи Тобиас Штилер отложил начало второго тайма из-за проливного дождя, но позже встреча была доиграна.

18.08.2017 21:30 основной раунд: 1-й тур Allianz-Arena
Бавария 3:1 Байер
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Карло Анчелотти Хайко Херрлих
Голы
9′ Никлас Зюле (С. Руди) 4
18′ Корантен Толиссо (А. Видаль) 24
52′ Роберт Левандовски 9
14 Адмир Мехмеди (Ю. Брандт) 65′
Составы
Свен Ульрайх 26
Джошуа Киммих 32
Давид Алаба 27
Никлас Зюле 4
Себастьян Руди 19
63′ Артуро Видаль 23
Корантен Толиссо 24
Роберт Левандовски 9
62′ Матс Хуммельс 5
Рафинья 13
61′ Томас Мюллер 25
Арьен Роббен 10
77′ Франк Рибери 7
Кингсли Коман 29
1 Бернд Лено
18 Насименту Боргес Венделл
4 Джонатан Та
39 Беньямин Хенрикс
38 Карим Беллараби
31 Кевин Фолланд
14 Адмир Мехмеди
21 Доминик Кор 8′
5 Свен Бендер 46′
6 Александр Драгович
20 Чарльз Арангис 61′ 52′
44 Кевин Кампль
9 Леон Бэйли 46′
10 Юлиан Брандт
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 15
7 Удары в створ 4
4 Угловые 3
10 Фолы 15
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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