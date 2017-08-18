«Бавария» выиграла у «Байера» в первом матче сезона Бундеслиги

У «Баварии» по разу отличились Никлас Зюле и Корентин Толиссо, а также Роберт Левандовски, который реализовал пенальти. Единственный гол гостей на свой счет записал Адмир Мехмеди.

Матч был прерван из-за погодных условий в перерыве. Главный судья встречи Тобиас Штилер отложил начало второго тайма из-за проливного дождя, но позже встреча была доиграна.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">A little delay to the start of the second half as the referee waits for the rain to ease off. Probably a good call. <a href="https://twitter.com/hashtag/FCBB04?src=hash">#FCBB04</a> <a href="https://t.co/1SGY9ywFEr">pic.twitter.com/1SGY9ywFEr</a></p>— FC Bayern English (@FCBayernEN) <a href="https://twitter.com/FCBayernEN/status/898631678834364416">18 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>