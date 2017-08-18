«Бавария» выиграла у «Байера» в первом матче сезона Бундеслиги
«Бавария» выиграла у «Байера» в первом матче немецкой Бундеслиги сезона-2017/18. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
У «Баварии» по разу отличились Никлас Зюле и Корентин Толиссо, а также Роберт Левандовски, который реализовал пенальти. Единственный гол гостей на свой счет записал Адмир Мехмеди.
Матч был прерван
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Хайко Херрлих
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|15
|7
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|15
|4
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Тобиас Штилер (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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