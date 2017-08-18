Гол Фалькао принёс «Монако» победу над «Метцем»
«Монако» выиграл у «Метца» в матче третьего тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Метце на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Единственный гол монегасков на 78-й минуте забил Радамель Фалькао, голевой передачей отметился Рашид Геззаль.
«Монако» одержал третью победу в турнире подряд, а «Метц» потерпел третье поражение кряду.
«Монако» (9 очков) занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1, «Метц» (0 баллов) находится на 18-й строчке.
Главные тренеры
|Филипп Хиншбергер
|Леонарду Жардим
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Удары (всего)
|3
|0
|Удары в створ
|2
|3
|Угловые
|5
|7
|Фолы
|6
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Франсуа Летексье (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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