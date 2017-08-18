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18 августа 2017, 23:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Фалькао принёс «Монако» победу над «Метцем»

«Монако» выиграл у «Метца» в матче третьего тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Метце на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Монако выиграл у <span class=error>Метца</span> в матче третьего тура французской Лиги 1. Увеличить
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Единственный гол монегасков на 78-й минуте забил Радамель Фалькао, голевой передачей отметился Рашид Геззаль.

«Монако» одержал третью победу в турнире подряд, а «Метц» потерпел третье поражение кряду.

«Монако» (9 очков) занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1, «Метц» (0 баллов) находится на 18-й строчке.

18.08.2017 21:45 основной раунд: 3-й тур Stade Saint-Symphorien
Метц 0:1 Монако
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Филипп Хиншбергер Леонарду Жардим
Голы
9 Радамель Фалькао 78′
Составы
Тома Дидиллон 1
Фаллу Диань 3
Мусса Ниакате 21
64′ Жонатан Ривьере 28
Бенуа Ассу-Экотто 32
21′ Джеронимо Поблете 5
Рено Коад 24
Кафу 26
79′ Янн Жуффр 8
Готье Эн 7
72′ Эйбли Джаллоу 13
Маттье Юдоль 12
76′ Нолан Ру 9
Ибраима Ньяне 14
1 Даниэль Субашич
2 Фабинью
5 Жемерсон
6 Марко ди Оливейра Жорже 37′
19 Джибриль Сидибе
25 Камиль Глик
8 Жоау Моутинью
27 Тома Лемар
20 Маркуш Лопеш 45′
11 Гвидо Каррильо
9 Радамель Фалькао 90′
17 Юри Тилеманс
15 Адама Диакаби 66′
7 Рашид Геззаль
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Удары (всего) 3
0 Удары в створ 2
3 Угловые 5
7 Фолы 6
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Франсуа Летексье (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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