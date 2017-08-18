«Атлетико» предложил «Гремио» €20 млн за Луана, на которого претендует ФК «Спартак»

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По данным издания, «Гремио» рассчитывает, что испанский клуб согласится заплатить 24 миллиона евро за форварда. ESPN отмечает, что футболист не испытывает желания продолжать карьеру в России, а вариант с «Атлетико» является для него предпочтительным.

Ранее СМИ сообщали, что форвард согласился на переход в «Спартак», но у руководства «Гремио» начались расхождения с «красно-белыми» по сумме трансфера. «Спартак» был готов заплатить за Луана, на которого также, по сведениям прессы, также проявляет интерес итальянская «Сампдория», 25 миллионов евро.

Луан является воспитанником «Гремио», в сезоне 2017 года он забил 11 голов в 22 матчах за бразильскую команду.