Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30729991/
18 августа 2017, 22:57 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Атлетико» предложил «Гремио» €20 млн за Луана, на которого претендует ФК «Спартак»

МОСКВА, 18 авг — Р-Спорт. Мадридский футбольный клуб «Атлетико» предложил бразильскому «Гремио» 20 миллионов евро за нападающего Луана, который, по данным СМИ, близок к переходу в московский «Спартак», утверждает бразильская версия издания ESPN.

Мадридский футбольный клуб <span class=error>Атлетико</span> предложил бразильскому <span class=error>Гремио</span> 20 миллионов евро за нападающего <span class=error>Луана</span> который по данным СМИ близок к переходу в московский Спартак утверждает бразильская версия издания <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По данным издания, «Гремио» рассчитывает, что испанский клуб согласится заплатить 24 миллиона евро за форварда. ESPN отмечает, что футболист не испытывает желания продолжать карьеру в России, а вариант с «Атлетико» является для него предпочтительным.

Ранее СМИ сообщали, что форвард согласился на переход в «Спартак», но у руководства «Гремио» начались расхождения с «красно-белыми» по сумме трансфера. «Спартак» был готов заплатить за Луана, на которого также, по сведениям прессы, также проявляет интерес итальянская «Сампдория», 25 миллионов евро.

Луан является воспитанником «Гремио», в сезоне 2017 года он забил 11 голов в 22 матчах за бразильскую команду.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Атлетико
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Аскасибар не перейдет в «Зенит»

Аскасибар не перейдет в «Зенит»

Факундо Фрага, агент полузащитника «Эстудиантес» Сантьяго Аскасибара, сказал корреспонденту «СЭ», что «Зенит» отказался от приобретения его клиента. Ранее аргентинские СМИ сообщали, что Аскасибар должен стать игроком петербургского клуба.
Еще 7 новостей  Все новости
15 августа

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Мутко прокомментировал желание российского пловца выступать за США

Принцесса изумрудных газонов: сибирская красавица, защищающая цвета «Енисея»