Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30729840/
18 августа 2017, 22:31 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Леонид Слуцкий: Никакие трудности не сломают «Халл»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий в преддверии матча 4-го тура чемпион-лиги с «КПР» отметил, что команда настроена позитивно, а итог встречи определят один-два момента. Напомним, в предыдущем туре «Халл» проиграл «Вулверхэмптону» (2:3).

— Все хорошо, потому что у нас сильный характер и хорошая команда, — цитирует Слуцкого официальный сайт клуба. — У нас сильные лидеры и хорошее ядро из игроков. Это важно и поможет изменить положение вещей после поражения. Мы отправимся на игру на позитиве. Никакие трудности, типа травм и поражений, не сломают эту команду.

«КПР» — хорошая команда, особенно дома она сильна благодаря стадиону, полю и особой атмосфере. Соперник очень опасен. Нам будет сложно. Хотя это касается любого матча в этом чемпионате. Поэтому эта лига и популярна во всем мире. Результаты непредсказуемы. Будет равная игра, результат определят один-два момента.

Напомним, что матч 4-го тура чемпионшипа «КПР» и «Халл» состоится завтра, начало игры — в 17.00 по московскому времени.

Халл Сити
Новости Матчи Состав
Куинз Парк Рейнджерс
Новости Матчи Состав
Вулверхэмптон Уондерерс
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
18 августа

Главный скандал матча в Краснодаре

Откровения Массимо Карреры

Плохие новости для Слуцкого