Леонид Слуцкий: Никакие трудности не сломают «Халл»

— Все хорошо, потому что у нас сильный характер и хорошая команда, — цитирует Слуцкого официальный сайт клуба. — У нас сильные лидеры и хорошее ядро из игроков. Это важно и поможет изменить положение вещей после поражения. Мы отправимся на игру на позитиве. Никакие трудности, типа травм и поражений, не сломают эту команду.

«КПР» — хорошая команда, особенно дома она сильна благодаря стадиону, полю и особой атмосфере. Соперник очень опасен. Нам будет сложно. Хотя это касается любого матча в этом чемпионате. Поэтому эта лига и популярна во всем мире. Результаты непредсказуемы. Будет равная игра, результат определят один-два момента.

Напомним, что матч 4-го тура чемпионшипа «КПР» и «Халл» состоится завтра, начало игры — в 17.00 по московскому времени.