Нет матчам без зрителей! В Германии не хотят закрывать стадионы

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— Федерация рекомендует своему контрольно-дисциплинарному комитету отказаться до нового указания от санкций, затрагивающих болельщиков, чье участие в противоправных действиях недоказуемо, — заявил Гриндель, в прошлом журналист и депутат бундестага, возглавивший Германский футбольный союз около полутора лет назад. — В последние недели и месяцы, я вижу, что к матчам приурочены воинственные сборища, что объявляется война другим командам и болельщикам, в их адрес звучат презрительные слова. Такой футбол не нужен Германии. Надо положить этому конец, изменив само отношение к футболу.

Надо сказать, что бундеслига при самой высокой в Европе средней посещаемости матчей (41,5 тысячи зрителей) редко прибегала к закрытию стадионов, которое бьет по клубным доходам. В прошлом сезоне федерация оштрафовала на 100 тысяч евро и закрыла на одну игру фанатскую трибуну дортмундской «Боруссии» за то, что 5 февраля ее почитатели, вооружившись бутылками и камнями, атаковали после матча болельщиков «Лейпцига», в числе которых оказались женщины и дети. В Англии, где посещаемость футбольных матчей тоже очень высока, практика коллективных наказаний и вовсе почти отсутствует.

Во Франции случаются матчи без зрителей. Reuters

ВО ФРАНЦИИ ЗАВИДУЮТ

А вот во Франции она применяется частенько. В прошлом сезоне без публики прошли три матча и еще дюжина — с закрытием фанатской трибуны. Да уже в этом сезоне за два тура на частично закрытых стадионах были сыграна две встречи: «Марсель» — «Дижон» и «Сент-Этьен» — «Ницца». Это последствия фанатских прегрешений, а именно использования пиротехники, еще в прошлом сезоне. Кроме того, во Франции местные власти взяли за моду от греха подальше запрещать коллективные визиты на свою территорию чужих болельщиков, особенно, когда речь идет о принципиальных и взрывоопасных поединках вроде «ПСЖ» — «Марсель» или «Сент-Этьен» — «Лион». После марсельских инцидентов во время чемпионата Европы-2016 доводилось слышать от коллег, что полиция из-за щадящего режима просто не привыкла решительно пресекать хулиганские действия болельщиков — практики маловато.

— Конец коллективным санкциям в Германии. А во Франции предпочитают матчи за закрытыми дверями и запреты на перемещение болельщиков вместо того, чтобы применять индивидуальные наказания, — отреагировала в Twitter Национальная ассоциация болельщиков.

— Надо наказывать конкретных людей за противоправные действия, а не большинство — за поведение отдельных лиц. Иначе санкции теряют смысл и законность, — подчеркнул адвокат ассоциации Пьер Бартелеми. — Юридически матчами за закрытыми дверями наказывают клубы, которые недостаточно ответственно отнеслись к обеспечению безопасности, но в умах эти меры воспринимается как удары по болельщикам.

— Инициатива Германского футбольного союза, безусловно, интересна. Осталось узнать, последует ли за ней совместный поиск решения проблем или дело ограничится анонсом, — заявил L'Équipe Ронан Эвен, представитель Европейской ассоциации болельщиков, тесно сотрудничающей с УЕФА. Причем сам месье Эвен — ученый-исследователь Французского института геополитики, изучавший фанатское движение… в России.

ГРИНДЕЛЬ ЕЩЕ НЕ ПРЕЗИДЕНТ УЕФА

Все случаи матчей без зрителей в России перечислять не будем. Их около двух десятков. А «пионером», кстати, был в 1996 году «Ротор», фанаты которого забросали камнями автобус «Динамо».

Громкий скандал случился 17 ноября 2012 года в Химках, где во время матча «Динамо» — «Зенит» из гостевого сектора бросили петарду во вратаря бело-голубых Шунина. Матч был остановлен на 37-й минуте, «Зениту» засчитали поражение 0:3 и «припаяли» два матча без зрителей, динамовцам, как хозяевам — один. При этом без публики остались такие заведомо интересные встречи как «Зенит» — ЦСКА и «Динамо» — «Рубин».

И в 2014 году «Зенит» наказали двумя матчами за закрытыми дверями за массовое выбегание на поле зрителей, во время которого Гранат получил удар по голове от фаната по прозвищу Гулливер.

«Спартак» осенью 2013 года после беспорядков в Ярославле играл при пустых трибунах с «Локомотивом» и «Зенитом»! Сразу три матча за бесподобный фейерверк на кубковом матче с «Динамо» заработали в 2012 году поклонники «Торпедо».

А болельщики ЦСКА отличались на международном уровне. За петарду, оглушившую вратаря «Пармы» Буччи, армейцы остались осенью 2005 года без поддержки на матче с датским «Мидтьюлланом», а осенью 2014-го из-за агрессивного поведения своих фанатов играли дома без публики — абсурд! — с «Баварией», «Манчестер Сити» и «Ромой».

Домашними матчами без зрителей УЕФА наказывал и зарубежные клубы, и даже сборную Сербии (в отборочном цикле и к Euro-2012, и к Euro-2016). Так что пока Гриндель протягивает руку фанатам и вводит мораторий на коллективные санкции только на своей территории. На прочих индульгенции не распространяются.