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18 августа 2017, 20:59 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Тоттенхэм» подписал первого новичка в межсезонье

Защитник сборной Колумбии Давинсон Санчес продолжит карьеру в «Тоттенхэме», объявил официальный сайт лондонского клуба.

Футболист подписал со «шпорами» контракт, который рассчитан аж до 2023 года. Клуб не объявлял о сумме трансфера, но, по данным английской прессы, «Тоттенхэм» заплатил «Аяксу» 28 миллионов фунтов, а еще 14 миллионов предусмотрены в качестве различных бонусов.

21-летний Санчес в единственном сезоне за «Аякс» помог клуб дойти до финала Лиги Европы, а в чемпионате Голландии забил шесть голов и отдал две голевые передачи в 32 матчах. До этого центральный защитник четыре сезона выступал на родине за «Атлетико Насьональ». В ноябре 2016 года Санчес дебютировал в сборной Колумбии, в составе которой провел два матча.

Стоит отметить, что трансфер Санчеса стал для «Тоттенхэма» первым в межсезонье. В прошлом розыгрыше АПЛ клуб из Лондона занял второе место.

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