Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30729214/
18 августа 2017, 20:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Шевченко: В «Милане» происходят сумбурные действия, нет определённого плана

Бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко поделился мыслями о масштабной трансферной кампании россонери этим летом, после того как клуб приобрели китайские инвесторы.

Бывший нападающий Милана Андрей <span class=error>Шевченко</span> поделился мыслями о масштабной трансферной кампании россонери этим летом после того как клуб приобрели китайские инвесторы. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Не знаю, чего ожидать от «Милана». Есть разные способы достижения результата: планируемые и спонтанные. В «Милане» сейчас происходят сумбурные действия, нет определённого плана. У Монтеллы были определённое видение и план, и с этими наработками они должны были идти дальше. И тут столько новых игроков.

Причём делают трансфер на определённую позицию и через месяц на эту же позицию берут другого футболиста. Это спонтанные решения! Во что это превратится, не могу предугадать. Но желаю этому клубу всего хорошего, ведь это мой родной клуб, — цитирует Шевченко Football.ua.

Милан
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?