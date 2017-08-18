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18 августа 2017, 20:46 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Антонио Конте: «Челси» не хватает игроков в центре поля

Главный тренер «Челси» дал пресс-конференцию перед игрой 2-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

Главный тренер Челси Антонио Конте дал пресс-конференцию перед игрой 2-го тура АПЛ против Тоттенхэма. Увеличить
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Напомним, лондонское дерби состоится 20 августа на домашней арене «шпор» и стартует в 18.00 мск.

«Мы должны сосредоточиться на игре, — говорит наставник “синих”. — Нужно сделать все возможное для победы, чтобы потом не искать оправдания».

В 1-м туре «Челси» уступил «Бернли» (2:3), а главный арбитр матча удалил сразу двух игроков лондонского клуба — Педро и Гари Кэйхилл не помогут своей команде в столичном дерби.

«Такой большой клуб, как «Челси» должен быть готов к подобному повороту событий. Конечно, это непросто, но мы должны оставаться сильными, чтобы справиться с ситуацией. Нужно работать на тренировках на 150 процентов, и тогда у вас появится шанс.

Единственное, что я хочу сказать нашим фанатам — мы хотим провести успешный сезон и сделаем все ради этого, — завил Антонио Конте.

Этим летом состав команды пополнил хавбек сборной Франции Тьемуэ Бакайоко. За его переход «синие» заплатили «Монако» 40 млн евро. Сыграет ли против «Тоттенхэма» новичок? Отвечает главный тренер:

«Он продолжает набирать форму. У меня есть пару вопросов на этот счет. Однако, Бакайоко может сыграть. Мне тяжело сделать правильный выбор. Команде не хватает игроков в центре поля. Это проблема. Я должен рассчитывать на тех, кто есть.

Мне придется подобрать состав, который сможет одолеть соперника. В любой случае, Бакайоко может появиться на поле, почему нет?", — цитирует специалиста клубная пресс-служба.

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