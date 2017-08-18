Жулиану: Боролся до конца, чтобы перейти из «Зенита» в «Фенербахче»

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— Переговоры получились очень трудными из-за разных проблем за пределами поля, — цитирует Жулиану Terra. — Их было сложно контролировать. Однако, как только получил предложение от «Фенербахче», то сразу сказал: «Да». Я боролся до конца, чтобы переговоры о моем переходе успешно завершились. Руководство клуба знает об этом.

Для меня это новый вызов. «Фенербахче» — великий клуб, который всегда борется за титулы. Это лучшее продолжение карьеры для меня. В этом клубе я смогу расти как игрок.