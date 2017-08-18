Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30728874/
18 августа 2017, 19:57 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Жулиану: Боролся до конца, чтобы перейти из «Зенита» в «Фенербахче»

Полузащитник Жулиану, перешедший из «Зенита» в «Фенербахче», отметил, что боролся за этот трансфер. По его словам, было много подводных камней в связи с переходом.

Полузащитник <span class=error>Жулиану</span> перешедший из Зенита в Фенербахче отметил что боролся за этот трансфер. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Переговоры получились очень трудными из-за разных проблем за пределами поля, — цитирует Жулиану Terra. — Их было сложно контролировать. Однако, как только получил предложение от «Фенербахче», то сразу сказал: «Да». Я боролся до конца, чтобы переговоры о моем переходе успешно завершились. Руководство клуба знает об этом.

Для меня это новый вызов. «Фенербахче» — великий клуб, который всегда борется за титулы. Это лучшее продолжение карьеры для меня. В этом клубе я смогу расти как игрок.

Фенербахче
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
18 августа

Главный скандал матча в Краснодаре

Откровения Массимо Карреры

Плохие новости для Слуцкого