Жулиану: Боролся до конца, чтобы перейти из «Зенита» в «Фенербахче»
Полузащитник Жулиану, перешедший из «Зенита» в «Фенербахче», отметил, что боролся за этот трансфер. По его словам, было много подводных камней в связи с переходом.
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Видимо, что-то случилось...
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— Переговоры получились очень трудными
Для меня это новый вызов. «Фенербахче» — великий клуб, который всегда борется за титулы. Это лучшее продолжение карьеры для меня. В этом клубе я смогу расти как игрок.
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