«Ювентус» объявил о покупке Матюиди за 20 миллионов евро

Отмечается, что хавбек обошелся «Старой синьоре» в 20 миллионов евро, которые будут выплачены парижанам тремя траншами. Сумма сделки может возрасти на 10,5 миллиона евро в зависимости от успехов француза в новом клубе.

Контракт сторон рассчитан до лета 2020 года и, по неофициальной информации зарплата 30-летнего футболиста составит 3,5 — 4 миллиона евро.

Напомним, Матюиди выступал за «ПСЖ» с 2007 года. За это время он провел во всех клубных турнирах 295 матчей, забив 33 гола.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">UFFICIALE - <a href="https://twitter.com/MATUIDIBlaise">@MATUIDIBlaise</a> è Bianconero ⚪️⚫️ <a href="https://t.co/0OmrJVmP1s">https://t.co/0OmrJVmP1s</a><a href="https://twitter.com/hashtag/BienvenueBlaise?src=hash">#BienvenueBlaise</a> <a href="https://t.co/aDbsNtmBpj">pic.twitter.com/aDbsNtmBpj</a></p>— JuventusFC (@juventusfc) <a href="https://twitter.com/juventusfc/status/898571169212887040">18 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>