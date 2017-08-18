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18 августа 2017, 19:00 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Ювентус» объявил о покупке Матюиди за 20 миллионов евро

Полузащитник «ПСЖ» Блез Матюиди стал игроком «Ювентуса», сообщает официальный сайт туринцев.

Отмечается, что хавбек обошелся «Старой синьоре» в 20 миллионов евро, которые будут выплачены парижанам тремя траншами. Сумма сделки может возрасти на 10,5 миллиона евро в зависимости от успехов француза в новом клубе.

Контракт сторон рассчитан до лета 2020 года и, по неофициальной информации зарплата 30-летнего футболиста составит 3,5 — 4 миллиона евро.

Напомним, Матюиди выступал за «ПСЖ» с 2007 года. За это время он провел во всех клубных турнирах 295 матчей, забив 33 гола.

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