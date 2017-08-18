«Я слишком опытен, чтобы потерять голову после победы над “Вест Хэмом” со счётом 4:0 в первом туре и думать о том, что такой результат сделал нас лучшей командой в стране, фаворитом или командой-мечтой. “Манчестер Юнайтед” не является командой-мечтой и фаворитом в борьбе за титул. У нас просто команда с большей уверенностью, чем в прошлом сезоне. У нас больше радости, спокойствия и времени для работы. Сейчас я спокоен. Мне многое понравилось в матче с “Вест Хэмом” в прошлом туре. Однако у нас нет задачи повторять счёт 4:0 в следующих матчах, потому что в Премьер-лиге сделать это нелегко, а есть задача повторить ту же игру в исполнении нашей команды», — цитирует Моуринью The Telegraph.