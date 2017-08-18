Моуринью: «Манчестер Юнайтед» — не команда-мечта и не фаворит в борьбе за титул
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что его команда не является фаворитом в борьбе за чемпионский титул в английской
Премьер-лиге.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я слишком опытен, чтобы потерять голову после победы над “Вест Хэмом” со счётом 4:0 в первом туре и думать о том, что такой результат сделал нас лучшей командой в стране, фаворитом или
|13.08.2017 18:00
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|основной раунд: 1-й тур
|Old Trafford
|Манчестер Юнайтед
|4:0
|Вест Хэм Юнайтед
|Первый тайм: 1:0
|Жозе Моуринью
|Славен Билич
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|1
|11
|Угловые
|1
|19
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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