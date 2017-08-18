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18 августа 2017, 18:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Моуринью: «Манчестер Юнайтед» — не команда-мечта и не фаворит в борьбе за титул

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что его команда не является фаворитом в борьбе за чемпионский титул в английской Премьер-лиге.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью выразил мнение что его команда не является фаворитом в борьбе за чемпионский титул в английской Премьер-лиге. Увеличить
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«Я слишком опытен, чтобы потерять голову после победы над “Вест Хэмом” со счётом 4:0 в первом туре и думать о том, что такой результат сделал нас лучшей командой в стране, фаворитом или командой-мечтой. “Манчестер Юнайтед” не является командой-мечтой и фаворитом в борьбе за титул. У нас просто команда с большей уверенностью, чем в прошлом сезоне. У нас больше радости, спокойствия и времени для работы. Сейчас я спокоен. Мне многое понравилось в матче с “Вест Хэмом” в прошлом туре. Однако у нас нет задачи повторять счёт 4:0 в следующих матчах, потому что в Премьер-лиге сделать это нелегко, а есть задача повторить ту же игру в исполнении нашей команды», — цитирует Моуринью The Telegraph.

13.08.2017 18:00 Зрители 74928 основной раунд: 1-й тур Old Trafford
Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Хэм Юнайтед
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Жозе Моуринью Славен Билич
Голы
33′ Ромелу Лукаку (М. Рэшфорд) 9
52′ Ромелу Лукаку (Г. Мхитарян) 9
87′ Антони Марсьяль (Г. Мхитарян) 11
90′ Поль Погба (А. Марсьяль) 6
Составы
Давид де Хеа 1
60′ Антонио Валенсия 25
Дэйли Блинд 17
43′ Эрик Байи 3
Фил Джоунс 4
Поль Погба 6
Неманья Матич 31
Ромелу Лукаку 9
88′ Генрих Мхитарян 22
Джесси Лингард 14
80′ Маркус Рэшфорд 19
Антони Марсьяль 11
76′ Хуан Мануэль Мата 8
Маруан Феллаини 27
25 Джо Харт
5 Пабло Сабалета 51′
2 Уинстон Рид
21 Анджело Огбонна 66′
17 Хавьер Эрнандес
20 Андре Айю
14 Педро Обианг
18 Марко Арнаутович
26 Артур Масуаку 81′
3 Аарон Крессуэлл
16 Марк Нобл 61′
41 Деклан Райс
31 Эдмилсон Фернандес 60′
15 Диафра Сако
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 1
11 Угловые 1
19 Фолы 7
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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