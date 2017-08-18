«Ливерпуль» отказался продавать Коутиньо в «Барселону» за 125 миллионов евро

В пятницу стартует чемпионат Испании по футболу-2017/18 — 87-й розыгрыш Примеры, основанной в 1929 году. Успехи «Реала», проблемы «Барселоны» и запрет для «Атлетико» — «Газета.Ru» рассказывает о том, в каком состоянии вступают в сезон лучшие клубы страны.