«Матч ТВ» заявил, что не прекращает переговоров по показу чемпионата Испании по футболу

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В пятницу телекомментатор Василий Уткин написал в Twitter, что игры испанского первенства будут показываться в социальной сети «Вконтакте».

«Мы не прекращаем переговоры и продолжим поиски общих точек соприкосновения с агентством, которое владеет правами, — сказали в пресс-службе “Матч ТВ”. — Но это не означает, что мы готовы заплатить цену, которая больше экономически обоснованной. В любом случае всегда можно пытаться найти компромисс».

Чемпионат Испании стартует 18 августа.