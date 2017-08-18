«Матч ТВ» заявил, что не прекращает переговоров по показу чемпионата Испании по футболу
МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Телеканал «Матч ТВ» продолжает вести переговоры о возможности показа матчей чемпионата Испании по футболу сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе телеканала.
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Видимо, что-то случилось...
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В пятницу телекомментатор Василий Уткин написал в Twitter, что игры испанского первенства будут показываться в социальной сети «Вконтакте».
«Мы не прекращаем переговоры и продолжим поиски общих точек соприкосновения с агентством, которое владеет правами, — сказали в
Чемпионат Испании стартует 18 августа.
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