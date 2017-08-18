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18 августа 2017, 18:03 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Матч ТВ» заявил, что не прекращает переговоров по показу чемпионата Испании по футболу

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Телеканал «Матч ТВ» продолжает вести переговоры о возможности показа матчей чемпионата Испании по футболу сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала.

Представители телеканала сообщили что продолжают поиски общих точек соприкосновения с агентством которое владеет правами на трансляции. Увеличить
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В пятницу телекомментатор Василий Уткин написал в Twitter, что игры испанского первенства будут показываться в социальной сети «Вконтакте».

«Мы не прекращаем переговоры и продолжим поиски общих точек соприкосновения с агентством, которое владеет правами, — сказали в пресс-службе “Матч ТВ”. — Но это не означает, что мы готовы заплатить цену, которая больше экономически обоснованной. В любом случае всегда можно пытаться найти компромисс».

Чемпионат Испании стартует 18 августа.
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