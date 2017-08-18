«Реал» без Роналду против «Барсы» без Неймара

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«Реал»

После взрывного начала августа в виде двух выигранных Суперкубков, европейского и испанского, «Реал» представляется самым явным фаворитом национального чемпионата.

В матче за Суперкубок УЕФА мадридцы без особых усилий переиграли «Манчестер Юнайтед» (2:1), даже не включая максимальных скоростей. На награждении Иско непринужденно заявил Лукасу Васкесу: «Уже не те ощущения от этого трофея, правда?». А в двух встречах с «Барселоной» за Суперкубок Испании, в которых «Реал» ощутимо прибавил в мотивации, «сливочные» буквально смели соперника с поля, доведя общий счет противостояния до разгромного, 5:1.

Однако это были решающие матчи за титул, на которые «Королевский клуб» всегда умел настраиваться и лишь прибавил в этом качестве с приходом на пост главного тренера Зинедина Зидана. Очевидно, что весь сезон «Реал» так играть не будет. «Сливочные» нередко испытывают проблемы в матчах с середняками и аутсайдерами, поначалу недооценивая соперника, а потом с огромным трудом добиваясь победы или ничьей. За примерами далеко ходить не надо: можно вспомнить матчи прошлого сезона, когда мадридцы делили очки с «Эйбаром» (1:1), «Лас-Пальмасом» (3:3, 2:2) и чудом вырывали волевую победу над «Спортингом» (3:2).

Весной Зидан, наконец, нашел решение этой проблемы: активная ротация. В последних турах Примеры состав «Реала» менялся на 90 процентов, включая вратаря. Длиннющая скамейка запасных во главе с Альваро Моратой, Хамесом Родригесом и до определенного момента Иско позволяла менять состав без потери качества и сохранять свежесть и мотивацию на протяжении всех 38 туров чемпионата.

Получится ли у Зидана продолжить начатую линию наступающем сезоне? Да. Но потеря качества будет существеннее, поскольку в это межсезонье состав «сливочных» претерпел определенные изменения, которые окажут существенное влияние на игру в долгосрочной перспективе.

Во-первых, ушел в «Бешикташ» опытнейший защитник Пепе, от услуг которого в конце прошлого сезона отказались в пользу пары Серхио Рамос — Рафаэль Варан. Причем выбор был сделан, скорее, не по спортивному принципу, а по возрастному: Варану 24 года, он в «Реале» с сезона-2011/12, но долгое время не мог стать основным. Многочисленные интервью о неопределенном будущем и потоки трансферных запросов от лучших клубов Европы привели к тому, что в Мадриде решили не рисковать перспективным защитником и сослали Пепе на пенсию, не дождавшись конца сезона и не устроив красивого прощания. Точнее, не устроив вообще никакого прощания — в стиле «Королевского клуба».

На смену ему явился 20-летний Хесус Вальехо, который провел сезон-2016/17 в аренде в «Айнтрахте» из Франкфурта, а до этого пылил во втором по силе испанском дивизионе в «Сарагосе». Молодой защитник, безусловно, талантлив и не обделен лидерскими качествами (в 18 лет он уже являлся капитаном арагонцев), но своей игрой пока что не поражает. Если на финише сезона именно ему придется выходить в центре обороны на пару с Начо против условных «спортингов», борющихся за выживание, то не факт, что «Реал» продолжит безмятежно набирать очки.

Во-вторых, в «Манчестер Сити» перешел Данило. Конечно, этот защитник иногда вызывал серьезные вопросы своей игрой, но время от времени даже железному Дани Карвахалю требуется отдых. Теперь же на позиции правого латераля у «Реала» остался лишь один футболист. Возможно, Карвахаля будет подстраховывать 18-летний воспитанник «сливочных» Ашраф Хакими, который неплохо проявил себя на предсезонной подготовке, но парень еще очень юн и чего ожидать от него в долгосрочной перспективе, пока неизвестно.

В-третьих, ушел Хамес. Грустящий на протяжении двух последних сезонов колумбиец, наконец, покинул «Реал», в схеме которого при здоровой тройке BBC просто не существует его любимой позиции плеймейкера, и отправился креативить в мюнхенскую «Баварию».

Стоит признать, что после назначения Рафаэля Бенитеса и дальше Хамес уже не играл на своем уровне, и огромной пользы в решающих матчах от него ждать не приходилось (несмотря на некоторые проблески вроде гола в ворота «Барселоны», который, впрочем, не спас «Реал» от поражения). Однако в матчах с аутсайдерами, когда основной костяк мадридской полузащиты Лука Модрич — Тони Кроос — Каземиро получал заслуженный отдых, колумбиец со своими элегантными разрезающими передачами и красивыми голами выглядел игроком с другой планеты. С потерей Хамеса у Зидана стало меньше на одного футболиста мирового класса, которого можно выпускать против команд из нижней части турнирной таблицы.

В-четвертых, линию нападения покинули Альваро Мората и Мариано Диас. Теперь в распоряжении французского специалиста остался только Карим Бензема и вернувшийся из не очень удачной аренды в «Вольфсбург» Борха Майораль. Можно сказать, что на позиции центрфорварда снова нет никакой конкуренции. В плюс трансферной кампании «Реала» стоит занести покупку левого латераля Тео Эрнандеса, которому всего 19. Наконец-то появится сменщик у Марсело, который в последние годы проводит по 60 матчей за сезон и на определенных отрезках явно «проседает».

Линия полузащиты «Королевского клуба» омолодилась еще больше с приходом 21-летнего Даниэля Себальоса из «Бетиса» и возвращением из аренды в «Алавесе» 22-летнего Маркоса Льоренте. Первый является типичной «десяткой» и созидателем атак, а второй — перспективным опорником.

Также приятной новостью для «Реала» является то, что он сохранил в своих рядах тренера по физподготовке Антонио Пинтуса, которого Зидан пригласил в свою команду в июле 2016 года. Именно этот специалист сумел вывести мадридцев на пик формы к концу сезона и не допустить ошибок прошлых лет, когда «Королевский клуб», как правило, начинал за здравие, но к весне выдыхался, и в итоге до победы в чемпионате не хватало двух очков, потерянных в матче с условной «Осасуной». При наличии Пинтуса физическая форма «сливочных» в этом сезоне, скорее всего, также останется на уровне до самого конца. Таким образом, над этой частью Мадрида пока чистое небо, и вероятность защиты титула чемпиона Испании кажется выше, чем когда-либо.

«Барселона»

Если брать во внимание последние события, ничего хорошего «Барселону» не ждет. После проигранного по всем статьям «Реалу» двухматчевого противостояния за Суперкубок даже такой последовательный патриот клуба как Херард Пике был вынужден признать: впервые за девять лет «Барса» слабее Мадрида.

Мириться с таким положением вещей в каталонской столице, естественно, не намерены. Но рычагов для исправления ситуации в лучшую сторону у клуба сейчас меньше, чем раньше. Складывается ощущение, здесь все еще не оправились от шока в связи с уходом Неймара в «Пари Сен-Жермен» за €222 млн.

Как известно, трансфер протекал трудно и подучился весьма болезненным. Причем обиженными в конечном итоге оказались обе стороны. Крупно оконфузился Пике, который в разгар эпопеи написал в «твиттере»: «Он остается», намекая на то, что сине-гранатовым якобы удалось удержать бразильца в своих рядах. Ультрас «Реала» высмеяли эту оплошность во время замены Пике в ответной игре Суперкубка. «Он остается!» — кричали трибуны вслед покидающему поле защитнику.

К слову, «Барса» начнет чемпионат с переполненным лазаретом. Помимо испанца повреждения имеют вернувшийся из аренды в «Роме» Томас Вермален, а также Андрес Иньеста, Рафинья и Луис Суарес. Но главное — сегодняшние каталонцы безнадежно далеки от лучших образцов своей игры, немного создают и еще меньше забивают. Лионель Месси этим летом не похож на себя. Не так ярки, как обычно, оставшиеся представители поредевшей атаки. Пожалуй, только Неймар в выставочных встречах межсезонья демонстрировал реально высокий класс.

До его отъезда «Барселона» довольно сонно действовала на трансферном рынке. Больше на перспективу из «Бенфики» был взят за €30,5 млн 23-летний защитник Нелсон Семеду. В определенной степени он успел выступить катализатором решения Неймара. Незадолго до своего ухода бразильский суперфорвард крупно повздорил и чуть не подрался с новичком на тренировке, когда тут чересчур активно пошел в отбор.

«Барса» тратит обещанные за Неймара деньги, не спеша. На днях состоялся трансфер бразильца Паулиньо из китайского «Гуанчжоу Эвергранд». За 29-летнего полузащитника, выступавшего в Европе за литовский «Вильнюс», польский «Лодзь» и английский «Тоттенхэм», пришлось выложить €40 млн. Сможет ли достаточно возрастной исполнитель реально усилить свою новую команду, пока большая загадка. Понятно лишь, что равноценной заменой Неймару он точно не станет.

На эту роль куда больше подходит 20-летний вундеркинд Усман Дембеле. Француз так сильно хочет перейти в пусть и немного сникшую, но все равно суперклассную «Барсу», что прямо сейчас демонстративно бойкотирует тренировки в дортмундской «Боруссии».

По сведениям немецких СМИ, Дембеле собирается оставаться во Франции до тех пор, пока в вопросе не будет поставлена точка. И вероятные санкции от текущего работодателя его нисколько не пугают. Речь ведь идет о слишком больших деньгах: за нападающего французской сборной сине-гранатовые готовы выложить порядка €100 млн. Также в сферу интересов вице-чемпионов Испании входит полузащитник «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо, который уже выступал в Барселоне, но за «Эспаньол». На него, если верить прессе, готовы потратить до €150 млн. Известно, что Коутиньо не горит желанием продолжать карьеру под руководством Юргена Клоппа.

Как бы то ни было, для «Барселоны» будет делом чести не просто навязать серьезную борьбу «Реалу», но и вернуть себе титул сильнейшего клуба страны. Если каталонцы имеют какие-то проблемы в середине августа, это вовсе не означает, что в самой ближайшей перспективе они не смогут их преодолеть.

По крайней мере, пока у них есть Месси, «Барса» готова в любой момент восстать из пепла подобно птице-фениксу. Кризис аргентинца не может продолжаться слишком долго, а тот же «Реал» вынужденно обойдется без дисквалифицированного Роналду на старте сезона. В общем, списывать подопечных Эрнесто Вальверде со счетов категорически не стоит. После Мадрида специалист признал: «Да, пока мы слабоваты». Вместе с тем он пообещал предпринять все возможное для улучшения игры в самые короткие сроки.

Остальные

Должно случиться что-то немыслимое, чтобы «Реал» и «Барса» вдруг упали ниже первого-второго мест в таблице. Примерно раз в пять лет нечто подобное происходит, но всякий раз имеет резонанс масштабного ЧП. Вечно третий «Атлетико» пока не дает оснований относить себя к посягателям на гегемонию «сладкой парочки». Нет, периодически мадридские «матрасники» больно клюют земляков и каталонцев. Однако именно сейчас их ресурс прилично подысчерпался.

В клубе должны быть рады уже тому, что смогли удержать наставника Диего Симеоне, который в последнее время заскучал и принялся поглядывать «налево», и своего лучшего игрока Антуана Гризманна. В атаке у «Атлетико» есть также Лисиано Вьетто и Кевин Гамейро — весьма квалифицированные специалисты по взятию чужих ворот. Что будет представлять собой 33-летний Фернандо Торрес, как и всегда перед сезоном, неизвестно. Но делать красно-белым нечего: до 1 января будущего года им запрещено регистрировать новых игроков по воле ФИФА. Так что единственное — и какое! — летнее приобретение, выкупленный у «Севильи» за €36 млн отличный форвард сборной Испании Витоло, в первой части чемпионата своей новой команде не поможет. После заключения сделки мадридцы сразу же отдали его в аренду «Лас-Пальмасу».

Важно, что и серьезных потерь у «Атлетико» тоже нет. Не считать же таковой уход в «Зенит» аргентинского полузащитника Матиаса Краневиттера, который оказался не нужен Симеоне и скитался по арендам. Сезон обещает быть знаковым для «Атлетико»: после более чем 50 лет выступлений на «Висенте Кальдерон» столичный клуб перебирается на арену «Ла Пеинета». Ничто не вечно под Луной, вот и старый-добрый стадион, видевший десятки великих матчей, пришел в негодность и будет разрушен. А на его месте разобьют парк.

«Севилья» остается верна себе: в новый сезон с новым тренером. Если Симеоне работает с «Атлетико» шестой год, то андалусийцы за этот срок сменили шестерых специалистов. Роднит их с соседом по таблице лишь одно — любовь к тренерам из Аргентины. Поэтому место ушедшего в национальную сборную Хорхе Сампаоли занял Мануэль Бериссо. Он в Примере тоже не новичок. В начале 2000-х неплохо играл, а вплоть до переезда в Севилью отлично тренировал «Сельту», которая навела шороху в последнем розыгрыше Лиги Европы.

Приобретения «Севильи» примерно компенсировали потери. Красно-белым пришлось отпустить Витоло, зато они взяли за €20 млн нападающего сборной Колумбии Луиса Марьеля. За свой предыдущий клуб «Сампдорию» 26-летний игрок забивал в среднем по мячу каждые 3,5 матча.

Надежный датский защитник Симон Кьер (из «Бешикташа» за €12,5 млн) тоже видится весьма разумным вложением. Особый разговор — форвард сборной Нолито (€9 млн), который не выдержал бешеную конкуренцию в «Манчестер Сити». Бывшему футболисту «Барселоны», «Гранады» и «Сельты» скоро стукнет 31 год, он опытен, и все еще способен забивать по многу. Важно ведь, что «Севилье» удалось удачно избавиться от ненужного балласта в лице Евгения Коноплянки. Почти не игравший в Испании украинец провел прошлый сезон на правах аренды в «Шальке». Да так понравился гельзенкирхенцам, что те не поскупились отдать за него теперь €12,5 млн. Стоивший столько же Кьер при обилии исполнителей атакующего плана «Севилье» нынче гораздо нужнее.

Заметных переходов хватало этим летом и в клубах следующего эшелона. После эпопеи в «Милане» вернулся в Испанию колумбийский форвард Карлос Бакка, теперь он приписан к «Вильярреалу» Дениса Черышева. Так и не пригодившийся «Манчестер Юнайтед» бельгиец албанского происхождения Аднан Янузай будет повышать мастерство в «Реал Сосьедад».