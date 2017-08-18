«Реал» без Роналду против «Барсы» без Неймара
В пятницу стартует чемпионат Испании по футболу-2017/18 — 87-й розыгрыш Примеры, основанной в 1929 году. Успехи «Реала», проблемы «Барселоны» и запрет для «Атлетико» — «Газета.Ru» рассказывает о том, в каком состоянии вступают в сезон лучшие клубы страны.
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«Реал»
После взрывного начала августа в виде двух выигранных Суперкубков, европейского и испанского, «Реал» представляется самым явным фаворитом национального чемпионата.
В матче за Суперкубок УЕФА мадридцы без особых усилий переиграли «Манчестер Юнайтед» (2:1), даже не включая максимальных скоростей. На награждении Иско непринужденно заявил Лукасу Васкесу: «Уже не те ощущения от этого трофея, правда?». А в двух встречах с «Барселоной» за Суперкубок Испании, в которых «Реал» ощутимо прибавил в мотивации, «сливочные» буквально смели соперника с поля, доведя общий счет противостояния до разгромного, 5:1.
Однако это были решающие матчи за титул, на которые «Королевский клуб» всегда умел настраиваться и лишь прибавил в этом качестве с приходом на пост главного тренера Зинедина Зидана. Очевидно, что весь сезон «Реал» так играть не будет. «Сливочные» нередко испытывают проблемы в матчах с середняками и аутсайдерами, поначалу недооценивая соперника, а потом с огромным трудом добиваясь победы или ничьей. За примерами далеко ходить не надо: можно вспомнить матчи прошлого сезона, когда мадридцы делили очки с «Эйбаром» (1:1), «Лас-Пальмасом» (3:3, 2:2) и чудом вырывали волевую победу над «Спортингом» (3:2).
Весной Зидан, наконец, нашел решение этой проблемы: активная ротация. В последних турах Примеры состав «Реала» менялся на 90 процентов, включая вратаря. Длиннющая скамейка запасных во главе с Альваро Моратой, Хамесом Родригесом и до определенного момента Иско позволяла менять состав без потери качества и сохранять свежесть и мотивацию на протяжении всех 38 туров чемпионата.
Получится ли у Зидана продолжить начатую линию наступающем сезоне? Да. Но потеря качества будет существеннее, поскольку в это межсезонье состав «сливочных» претерпел определенные изменения, которые окажут существенное влияние на игру в долгосрочной перспективе.
На смену ему явился 20-летний Хесус Вальехо, который провел сезон-2016/17 в аренде в «Айнтрахте» из Франкфурта, а до этого пылил во втором по силе испанском дивизионе в «Сарагосе». Молодой защитник, безусловно, талантлив и не обделен лидерскими качествами (в 18 лет он уже являлся капитаном арагонцев), но своей игрой пока что не поражает. Если на финише сезона именно ему придется выходить в центре обороны на пару с Начо против условных «спортингов», борющихся за выживание, то не факт, что «Реал» продолжит безмятежно набирать очки.
Стоит признать, что после назначения Рафаэля Бенитеса и дальше Хамес уже не играл на своем уровне, и огромной пользы в решающих матчах от него ждать не приходилось (несмотря на некоторые проблески вроде гола в ворота «Барселоны», который, впрочем, не спас «Реал» от поражения). Однако в матчах с аутсайдерами, когда основной костяк мадридской полузащиты Лука Модрич — Тони Кроос — Каземиро получал заслуженный отдых, колумбиец со своими элегантными разрезающими передачами и красивыми голами выглядел игроком с другой планеты. С потерей Хамеса у Зидана стало меньше на одного футболиста мирового класса, которого можно выпускать против команд из нижней части турнирной таблицы.
Линия полузащиты «Королевского клуба» омолодилась еще больше с приходом 21-летнего Даниэля Себальоса из «Бетиса» и возвращением из аренды в «Алавесе» 22-летнего Маркоса Льоренте. Первый является типичной «десяткой» и созидателем атак, а второй — перспективным опорником.
Также приятной новостью для «Реала» является то, что он сохранил в своих рядах тренера по физподготовке Антонио Пинтуса, которого Зидан пригласил в свою команду в июле 2016 года. Именно этот специалист сумел вывести мадридцев на пик формы к концу сезона и не допустить ошибок прошлых лет, когда «Королевский клуб», как правило, начинал за здравие, но к весне выдыхался, и в итоге до победы в чемпионате не хватало двух очков, потерянных в матче с условной «Осасуной». При наличии Пинтуса физическая форма «сливочных» в этом сезоне, скорее всего, также останется на уровне до самого конца. Таким образом, над этой частью Мадрида пока чистое небо, и вероятность защиты титула чемпиона Испании кажется выше, чем
«Барселона»
Если брать во внимание последние события, ничего хорошего «Барселону» не ждет. После проигранного по всем статьям «Реалу» двухматчевого противостояния за Суперкубок даже такой последовательный патриот клуба как Херард Пике был вынужден признать: впервые за девять лет «Барса» слабее Мадрида.
Мириться с таким положением вещей в каталонской столице, естественно, не намерены. Но рычагов для исправления ситуации в лучшую сторону у клуба сейчас меньше, чем раньше. Складывается ощущение, здесь все еще не оправились от шока в связи с уходом Неймара в «Пари Сен-Жермен» за €222 млн.
Как известно, трансфер протекал трудно и подучился весьма болезненным. Причем обиженными в конечном итоге оказались обе стороны. Крупно оконфузился Пике, который в разгар эпопеи написал в «твиттере»: «Он остается», намекая на то, что
К слову, «Барса» начнет чемпионат с переполненным лазаретом. Помимо испанца повреждения имеют вернувшийся из аренды в «Роме» Томас Вермален, а также Андрес Иньеста, Рафинья и Луис Суарес. Но главное — сегодняшние каталонцы безнадежно далеки от лучших образцов своей игры, немного создают и еще меньше забивают. Лионель Месси этим летом не похож на себя. Не так ярки, как обычно, оставшиеся представители поредевшей атаки. Пожалуй, только Неймар в выставочных встречах межсезонья демонстрировал реально высокий класс.
До его отъезда «Барселона» довольно сонно действовала на трансферном рынке. Больше на перспективу из «Бенфики» был взят за €30,5 млн 23-летний защитник Нелсон Семеду. В определенной степени он успел выступить катализатором решения Неймара. Незадолго до своего ухода бразильский суперфорвард крупно повздорил и чуть не подрался с новичком на тренировке, когда тут чересчур активно пошел в отбор.
«Барса» тратит обещанные за Неймара деньги, не спеша. На днях состоялся трансфер бразильца Паулиньо из китайского «Гуанчжоу Эвергранд». За 29-летнего полузащитника, выступавшего в Европе за литовский «Вильнюс», польский «Лодзь» и английский «Тоттенхэм», пришлось выложить €40 млн. Сможет ли достаточно возрастной исполнитель реально усилить свою новую команду, пока большая загадка. Понятно лишь, что равноценной заменой Неймару он точно не станет.
На эту роль куда больше подходит 20-летний вундеркинд Усман Дембеле. Француз так сильно хочет перейти в пусть и немного сникшую, но все равно суперклассную «Барсу», что прямо сейчас демонстративно бойкотирует тренировки в дортмундской «Боруссии».
По сведениям немецких СМИ, Дембеле собирается оставаться во Франции до тех пор, пока в вопросе не будет поставлена точка. И вероятные санкции от текущего работодателя его нисколько не пугают. Речь ведь идет о слишком больших деньгах: за нападающего французской сборной
Как бы то ни было, для «Барселоны» будет делом чести не просто навязать серьезную борьбу «Реалу», но и вернуть себе титул сильнейшего клуба страны. Если каталонцы имеют
По крайней мере, пока у них есть Месси, «Барса» готова в любой момент восстать из пепла подобно
Остальные
Должно случиться
В клубе должны быть рады уже тому, что смогли удержать наставника Диего Симеоне, который в последнее время заскучал и принялся поглядывать «налево», и своего лучшего игрока Антуана Гризманна. В атаке у «Атлетико» есть также Лисиано Вьетто и Кевин Гамейро — весьма квалифицированные специалисты по взятию чужих ворот. Что будет представлять собой 33-летний Фернандо Торрес, как и всегда перед сезоном, неизвестно. Но делать
Важно, что и серьезных потерь у «Атлетико» тоже нет. Не считать же таковой уход в «Зенит» аргентинского полузащитника Матиаса Краневиттера, который оказался не нужен Симеоне и скитался по арендам. Сезон обещает быть знаковым для «Атлетико»: после более чем 50 лет выступлений на «Висенте Кальдерон» столичный клуб перебирается на арену «Ла Пеинета». Ничто не вечно под Луной, вот и
«Севилья» остается верна себе: в новый сезон с новым тренером. Если Симеоне работает с «Атлетико» шестой год, то андалусийцы за этот срок сменили шестерых специалистов. Роднит их с соседом по таблице лишь одно — любовь к тренерам из Аргентины. Поэтому место ушедшего в национальную сборную Хорхе Сампаоли занял Мануэль Бериссо. Он в Примере тоже не новичок. В начале 2000-х неплохо играл, а вплоть до переезда в Севилью отлично тренировал «Сельту», которая навела шороху в последнем розыгрыше Лиги Европы.
Приобретения «Севильи» примерно компенсировали потери.
Надежный датский защитник Симон Кьер (из «Бешикташа» за €12,5 млн) тоже видится весьма разумным вложением. Особый разговор — форвард сборной Нолито (€9 млн), который не выдержал бешеную конкуренцию в «Манчестер Сити». Бывшему футболисту «Барселоны», «Гранады» и «Сельты» скоро стукнет 31 год, он опытен, и все еще способен забивать по многу. Важно ведь, что «Севилье» удалось удачно избавиться от ненужного балласта в лице Евгения Коноплянки. Почти не игравший в Испании украинец провел прошлый сезон на правах аренды в «Шальке». Да так понравился гельзенкирхенцам, что те не поскупились отдать за него теперь €12,5 млн. Стоивший столько же Кьер при обилии исполнителей атакующего плана «Севилье» нынче гораздо нужнее.
Заметных переходов хватало этим летом и в клубах следующего эшелона. После эпопеи в «Милане» вернулся в Испанию колумбийский форвард Карлос Бакка, теперь он приписан к «Вильярреалу» Дениса Черышева. Так и не пригодившийся «Манчестер Юнайтед» бельгиец албанского происхождения Аднан Янузай будет повышать мастерство в «Реал Сосьедад».
«Валенсия» позвала Симоне Дзадза из «Ювентуса» (€16 млн), «Эспаньол» — бразильского защитника Налдо из «Краснодара» (€2,5 млн), а «Атлетик» из Бильбао по традиции комплектуется футболистами баскского происхождения. Клуб Хосе Анхеля Сиганды вступил в сезон первым из испанцев. «Львы» уже успели пройти бухарестское «Динамо» в третьем раунде квалификации Лиги Европы (1:1, 3:0), а в первом матче раунда
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