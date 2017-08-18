Уткин: Чемпионат Испании вернулся в Россию

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«Чемпионат Испании вернулся в Россию. Компания «Телеспорт» совместно с «Вконтакте» сделали это. Первые трансляции в воскресенье! В 21:15 «Барса» — «Бетис». В 23:15 «Депортиво» — «Реал» Мадрид. Комментировать буду я.

Я ужасно рад вернуться к своей любимой работе. Воскресенье будет совершенно особым днём для меня. Я вам ещё надоем, — написал Уткин в своём аккаунте в «Твиттере».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Чемпионат Испании вернулся в Россию... Ох.)) Компания Телеспорт совместно с Вконтакте сделали это. Первые трансляции в воскресенье!</p>— Василий Уткин (@radioutkin) <a href="https://twitter.com/radioutkin/status/898511879689162752">18 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">21.15 Барса - Бетис. <br>23.15 Депортиво - Реал Мадрид. Комментировать буду я. Готовьтесь и не спите; я же не сплю.))</p>— Василий Уткин (@radioutkin) <a href="https://twitter.com/radioutkin/status/898512218182082560">18 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">И еще - я ужасно рад вернуться к своей любимой работе. Воскресенье будет совершенно особым днем для меня. Я вам еще надоем.))</p>— Василий Уткин (@radioutkin) <a href="https://twitter.com/radioutkin/status/898517293621276672">18 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>