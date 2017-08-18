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18 августа 2017, 15:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Уткин: Чемпионат Испании вернулся в Россию

Телекомментатор Василий Уткин сообщил, что компания «Телеспорт» совместно с «Вконтакте» будет показывать чемпионат Испании в России.

Телекомментатор Василий <span class=error>Уткин</span> сообщил что компания <span class=error>Телеспорт</span> совместно с <span class=error>Вконтакте</span> будет показывать чемпионат Испании в России. Увеличить
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«Чемпионат Испании вернулся в Россию. Компания «Телеспорт» совместно с «Вконтакте» сделали это. Первые трансляции в воскресенье! В 21:15 «Барса» — «Бетис». В 23:15 «Депортиво» — «Реал» Мадрид. Комментировать буду я.

Я ужасно рад вернуться к своей любимой работе. Воскресенье будет совершенно особым днём для меня. Я вам ещё надоем, — написал Уткин в своём аккаунте в «Твиттере».

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