Матчи чемпионата Франции начнутся с минуты молчания в память о жертвах теракта в Барселоне

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Третий тур чемпионата Франции стартует в пятницу матче между «Мецем» и «Монако». Также с минуты молчания начнутся матчи четвертого тура второго по силе дивизиона французского футбола.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В результате погибли 13 человек. В рамках расследования теракта задержаны три человека. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).