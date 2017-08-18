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18 августа 2017, 14:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Аллегри выступил против закрытия трансферного окна 31 августа

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о том, что летнее трансферное окно закрывается 31 августа.

Главный тренер <span class=error>Ювентуса</span> Массимилиано Аллегри поделился мнением о том что летнее трансферное окно закрывается 31 августа. Увеличить
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Ранее британские СМИ сообщили, что в Англии планируют изменить правила трансферной кампании, чтобы окно закрывалось за неделю до старта сезона.

«Я против того, чтобы трансферное окно закрывалось 31 августа. К этому времени команды уже должны быть укомплектованы», — сказал Аллегри на пресс-конференции.

«Ювентус» 19 августа проведёт первый матч в сезоне-2017/18 Серии А против «Кальяри», за полторы недели до закрытия трансферного окна.

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