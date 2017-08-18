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18 августа 2017, 14:55 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Стадион «Тобола» не допущен к проведению матчей Премьер-Лиги

Федерация футбола Казахстана не допустила «Центральный стадион» города Костанай ввиду того, что объект не введен в эксплуатацию. Запрет на проведение матчей Премьер-Лиги будет снят только после получения стадионом акта приемки объекта.

16 августа 2017 года ТОО «ФК «Тобол» направил письмо руководству ФФК, в котором сообщалось, что ГККП «Центральный стадион» акимата города Костаная отдела физической культуры и спорта города Костаная не введен в эксплуатацию.

По действующему законодательству РК, во время строительных работ не допускается проникновение на строительный объект посторонних лиц.

Согласно статье 5 Приложения V Правил по сертификации футбольных клубов РК, в случае реконструкции сооружений на стадионе, стадион должен пройти инспекцию и получить «Акт технического обследования эксплуатационной надежности, пожарной безопасности зрителей».

Согласно подпункту 44−1 статьи Закона РК «Об архитектурно, градостроительной и строительной деятельности в РК», акт приемки объекта в эксплуатацию — документ, подтверждающий завершение строительства объекта в соответствии с утвержденным проектом и государственными (межгосударственными) нормативами и полную готовность объекта к эксплуатации.

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