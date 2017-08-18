Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30721452/
18 августа 2017, 11:10 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Месси хочет видеть в «Барселоне» Ди Марию

«ПСЖ» рассматривает возможность продажи полузащитника Анхеля Ди Марии, если удастся подписать еще одного игрока в атаку.

<span class=error>ПСЖ</span> рассматривает возможность продажи полузащитника <span class=error>Анхеля</span> Ди Марии если удастся подписать еще одного игрока в атаку. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает L’Equipe, аргентинец может перейти в «Барселону». По данным источника, форвард каталонцев Лионель Месси пытается убедить свой клуб в том, что ему нужно приобрести экс-игрока «Реала».

«Барселона» как раз занята поиском замены Неймару, который ушел в «ПСЖ» этим летом.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
18 августа

Главный скандал матча в Краснодаре

Откровения Массимо Карреры

Плохие новости для Слуцкого