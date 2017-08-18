Месси хочет видеть в «Барселоне» Ди Марию

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Как сообщает L’Equipe, аргентинец может перейти в «Барселону». По данным источника, форвард каталонцев Лионель Месси пытается убедить свой клуб в том, что ему нужно приобрести экс-игрока «Реала».

«Барселона» как раз занята поиском замены Неймару, который ушел в «ПСЖ» этим летом.