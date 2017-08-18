СМИ: «Челси» может оштрафовать футболиста Косту на €3,2 млн

В начале июня текущего года Коста заявил, что будет искать себе новый клуб, так как главный тренер «Челси» итальянец Антонио Конте прислал нападающему сообщение о том, что тот не входит в его планы на предстоящий сезон. С тех пор Коста не приехал в расположение команды, пропустил предсезонную подготовку и первые матчи сезона. Испанский футболист находится в Бразилии и ожидает своего перехода в мадридский «Атлетико». Мадридский клуб не может регистрировать новых игроков в летнее трансферное окно из- за нарушения регламента при заявке несовершеннолетних футболистов.

Коста заявляет, что он не будет возвращаться в Англию для выполнения своего контракта с лондонцами. По соглашению с «Челси» испанец зарабатывает около €7,7 млн в год. Клуб ранее уже оштрафовал Косту на сумму двухнедельного заработка (более €300 тыс.).

«Челси» готов штрафовать нападающего до 1 января 2017 года, когда с «Атлетико», куда хочет перейти испанец, будет снят запрет на регистрацию новых игроков. На данный момент мадридцы предлагают за 28-летнего Косту около €27 млн, тогда как «Челси» хочет выручить за своего футболиста около €55 млн. Испанские футбольные клубы «Депортиво» и «Бетис» готовы взять нападающего в аренду на шесть месяцев до истечения запрета «Атлетико» на подписание игроков.

Коста является двукратным чемпионом Англии (2014/15 и 2016/17) и обладателем Кубка английской лиги (2014/15) в составе «Челси». В прошедшем сезоне нападающий провел 41 матч в различных турнирах и забил 21 мяч в составе клуба. Коста перешел в «Челси» летом 2014 года, подписав контракт с лондонским клубом на пять лет.