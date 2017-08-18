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Дойдя до скамейки запасных, Пике сказал своим партнёрам по команде: «Эти парни делают с нами, что хотят».

«Барселона» играла на поле «Королевского клуба» и потерпела поражение со счётом 0:2. В первой игре на «Камп Ноу» сине-гранатовые проиграла своему самому принципиальному сопернику со счётом 1:3.

Ранее приводились слова Пике о том, что он впервые за последние девять лет почувствовал себя слабее игроков «Реала».