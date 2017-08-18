Абрамович отказал Конте в покупке Белотти для «Челси» за € 100 млн

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В покупке Белотти был заинтересован наставник синих Антонио Конте, однако Абрамович не готов платить за 23-летнего итальянца € 100 млн, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.

В лице Белотти Конте видел замену Диего Косте, который отказывается тренироваться вместе с командой и, вероятно, сменит клуб этим летом.

В прошлом сезоне Андреа забил 26 голов в 35 матчах Серии А, закончив чемпионат на третьем месте в бомбардирской гонке.