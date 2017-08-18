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18 августа 2017, 10:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Абрамович отказал Конте в покупке Белотти для «Челси» за € 100 млн

Президент лондонского «Челси» Роман Абрамович отказался от идеи приобретения нападающего «Торино» Андреа Белотти, сообщает Sky Sports со ссылкой на Tuttosport.

Президент лондонского <span class=error>Челси</span> Роман Абрамович отказался от идеи приобретения нападающего <span class=error>Торино</span> <span class=error>Андреа</span> <span class=error>Белотти</span> сообщает Sky Sports со ссылкой на Tuttosport. Увеличить
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В покупке Белотти был заинтересован наставник синих Антонио Конте, однако Абрамович не готов платить за 23-летнего итальянца € 100 млн, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.

В лице Белотти Конте видел замену Диего Косте, который отказывается тренироваться вместе с командой и, вероятно, сменит клуб этим летом.

В прошлом сезоне Андреа забил 26 голов в 35 матчах Серии А, закончив чемпионат на третьем месте в бомбардирской гонке.

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