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18 августа 2017, 10:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Эвертон» готов арендовать Диего Косту на полгода

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман намекнул, что его клуб заинтересован в приобретении нападающего «Челси» Диего Косты.

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На пресс-конференции после матча Лиги Европы с «Хайдкуом» (2:0) Куман сообщил, что «Эвертону» нужен ещё один нападающий. После этого ему был задан вопрос, намерены ли «ириски» взять кого-то в аренду или приобрести на постоянной основе.

«Вы по поводу Косты? Конечно, хочется подписывать контракты с игроками на долгосрочную перспективу, но если можно заполучить футболиста таким путём, то почему нет? Пусть это будет 6 месяцев, год или два года», — приводит слова Кумана Goal.

Коста близок к переходу в «Атлетико», однако из-за запрета, наложенного ФИФА, мадридский клуб не может регистрировать новичков до января 2018 года. Ранее сообщалось, что Коста может перейти на полгода на правах аренды в «Милан».

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