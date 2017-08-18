«Эвертон» готов арендовать Диего Косту на полгода
Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман намекнул, что его клуб заинтересован в приобретении нападающего «Челси» Диего Косты.
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«Вы по поводу Косты? Конечно, хочется подписывать контракты с игроками на долгосрочную перспективу, но если можно заполучить футболиста таким путём, то почему нет? Пусть это будет 6 месяцев, год или два года», — приводит слова Кумана Goal.
Коста близок к переходу в «Атлетико», однако
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