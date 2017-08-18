«Эвертон» готов арендовать Диего Косту на полгода

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На пресс-конференции после матча Лиги Европы с «Хайдкуом» (2:0) Куман сообщил, что «Эвертону» нужен ещё один нападающий. После этого ему был задан вопрос, намерены ли «ириски» взять кого-то в аренду или приобрести на постоянной основе.

«Вы по поводу Косты? Конечно, хочется подписывать контракты с игроками на долгосрочную перспективу, но если можно заполучить футболиста таким путём, то почему нет? Пусть это будет 6 месяцев, год или два года», — приводит слова Кумана Goal.